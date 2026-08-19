«Проще и удобнее»: Федункив заявила, что её двухлетний сын учит сразу три языка
Марина Федункив рассказала о трёх языках, которые осваивает её двухлетний сын
Актриса Марина Федункив рассказала kp.ru о том, что её двухлетний сын Теодор осваивает сразу три языка.
По словам юмористки, мальчик учится говорить на русском, английском и итальянском. Федункив пояснила, что с ребёнком она и няня общаются по-русски, а супруг актрисы Стефано говорит с сыном по-итальянски.
«Но всё это без навязывания. Ребёнок сам выбирает, на каком языке ему проще и удобнее коммуницировать», — объяснила артистка.При этом Федункив отметила, что директор, который давно дружит с их семьёй, привёз мальчику книги с озвучкой на английском. Такой подарок, по её словам, очень понравился ребёнку.