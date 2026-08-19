Стало известно состояние Владимира Торсуева после экстренной госпитализации

19 августа 2026, 13:37

Владимир Торсуев (Фото: кадр из сериала «Кодекс чести»)

Актёр Владимир Торсуев, известный по роли в фильме «Приключения Электроника», сообщил, что его госпитализация носит плановый характер.





В беседе с «Абзацем» Владимир Юрьевич уточнил, что поступил в больницу накануне, но не в реанимацию, а в обычное отделение.

«Давайте будем считать, что это просто плановая госпитализация в связи с 60-летием. Врачи здесь хорошие, соседи тоже замечательные — считайте, что я лёг как в пансионат. На данный момент будем считать, что ничего не беспокоит. Смотрю вперед с надеждой на хорошее завтра и послезавтра», — рассказал он.