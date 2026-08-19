«Кайф оказаться в мечте»: Ксения Бородина вышла в микрошортах в Диснейленд — фото

19 августа 2026, 13:53

Ксения Бородина опубликовала фото из Диснейленда в микрошортах и облегающем топе

Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина посетила Диснейленд в США вместе с мужем Николаем Сердюковым и дочерьми Марусей и Теоной. Об этом стало известно из её личного блога.





Для выхода на публику Ксения выбрала белый облегающий топ, розовые микрошорты и удобные кроссовки. К этому образу Бородина добавила солнцезащитные очки, несколько браслетов, наручные часы и тематический ободок.

«Доброе утро, какой же это кайф оказаться в мечте детства и в самом главном Диснее в мире», — подписала она фото.