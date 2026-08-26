Стало известно о возможной ликвидации благотворительного фонда Лерчек

26 августа 2026, 21:34

Адвокат Бенхин: ФНС может инициировать закрытие фонда Лерчек

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) открыла благотворительный фонд для помощи детям с онкологией. Адвокат Александр Бенхин допустил, что компанию могут принудительно ликвидировать из-за критических ошибок в учредительных документах или при регистрации.





В беседе с NEWS.ru юрист отметил, что последствия зависят от того, успел ли фонд Лерчек фактически начать работу и проводить финансовые операции. По словам эксперта, если через организацию уже прошли деньги или имели место налоговые нарушения, ФНС может выступить заявителем о ликвидации.

«Если в ней обнаружат ошибки при регистрации, то основателям дадут административную ответственность, а также принудят ликвидировать фонд. А если учреждение обманет кого-то либо государство, то тогда будут очень серьёзные последствия. Три уголовных статьи: за мошенничество, отмывание денег и уклонение от налогов», — сообщил Бенхин.