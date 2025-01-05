«Сказал, что нам надо расстаться»: ради кого Валерия разрушила брак с Ярошевским, скандальные откровения бывшего мужа певицы

Валерия (Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
Первый супруг певицы Валерии, музыкант Леонид Ярошевский написал книгу «Валерия: «Паровоз» из Аткарска», в которой представил свою версию того, как Алла Перфилова (Валерия — сценический псевдоним артистки — прим. ред.) добилась славы и успеха. Леонид считает, что именно он раскрыл музыкальный талант у девушки и привёл её на сцену. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Как всё начиналось
Будущие супруги познакомились в 1985 году. Известный в родном Саратове 25-летний музыкант тремя годами ранее создал джаз-ансамбль.
Команда собралась отличная, планировалось трудоустройство в филармонию. Однако солистки не было.
«Впервые я увидел Аллу Перфилову на областном конкурсе ВИА в Саратове. Она показалась там очень хорошо! И я отправился в райцентр Аткарск <…> Знал только, что её отец — директор музыкальной школы, даже адреса у меня не было. После скитаний по городу я забрёл в ДК и там, о чудо, репетировал ансамбль, в котором пела Алла», — вспоминал музыкант.Юная певица незамедлительно бы приняла предложение Ярошевского, но нужно было уговорить маму, с которой Алла жила после развода родителей.
Валерия (Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости)
По словам Леонида, мама артистки сначала заявила, что её дочь идёт на золотую медаль и собирается поступать на исторический факультет Саратовского университета.
«Возможно, так бы и работала Алла Юрьевна учительницей истории в какой-нибудь аткарской школе, если бы не моя настойчивость и изобретательность!» — заявил музыкант.У Ярошевского был припасён козырь: он рассказал маме Аллы, что филармония даёт целевые направления для поступления в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (сейчас Российская академия музыки имени Гнесиных – прим. ред.) на эстрадное отделение и он поможет подготовить программу для поступления.
И после мама отпустила Аллу, певица начала работать в Саратовской филармонии в составе ансамбля Ярошевского и поступила в Гнесинку на заочное отделение.
В своей книге «И жизнь, и слёзы, и любовь» Перфилова писала о конкурсе 100 человек на место.
«Конкурс был примерно 4–5 человек на место, а не сто. Хотя сто, конечно, звучит престижнее», — рассказал свою версию Ярошевский.
Гастроли, выступления, переезды
Гастрольная жизнь была непростой, однако Алла стойко переносила все лишения и неудобства.
«Полтора месяца в области зимой, в холодных гостиницах без удобств, с туалетами на улице, в дырявых ледяных автобусах без отопления. Ежедневно по два-три концерта в клубах, где пар шёл изо рта. <…> Семнадцатилетняя девочка, попавшая прямо из школы и из-под крыла мамы в такие непростые условия», — рассказывал Леонид.
После вторых таких гастролей музыканты уволились. К счастью, благодаря Ярошевскому, он, Перфилова и барабанщик Сергей Парфенов устроились в новый джаз-ансамбль «Полюс». Остальные музыканты были из Москвы, поэтому жили в столице. Леонид снял квартиру, и все трое — Ярошевский, Перфилова и Парфенов — переехали туда. Затем снова Саратов, работа в эстрадно-сатирическом театре «Микро».
Леонид и Алла находились вместе круглыми сутками. Ярошевский привязался к хрупкой блондинке и стал осознавать, что хочет большего, чем дружеские отношения.
Музыкант сделал Алле предложение в присутствии её мамы. Певица согласилась. Медовый месяц, совмещённый с гастролями, прошёл на море.
Валерия и Леонид Ярошевский (Фото: соцсети)
Вскоре супружеская пара покинула театр и вновь устроились в ансамбль к друзьям Ярошевского. Супруги выступали в ресторане «Центральный», одном из лучших заведений Саратова, и, накопив деньги, отправились в Москву. В столице с работой было нелегко. Супруги выступали везде, куда их приглашали.
«В какой-то момент Алла согласилась участвовать в эротическом шоу «Стоп-СПИД». Это была солянка из артистов, которую в Москве собрали какие-то армяне. Вся эротика заключалась в том, что девушки пели в мини-юбках. А одна из них — акробатка-гимнастка — крутила обручи топлес — и это в то время! Аллу это не смущало — куда деваться, работа такая», — вспоминал Леонид.
По словам музыканта, благодаря другу, он для себя и Аллы нашёл постоянную работу в баре на Таганке.
«Каждый вечер, без выходных, с 19:00 до 23:00, мы развлекали иностранцев, так как наших соотечественников туда не пускали. <…> бар был всегда битком, а бандиты и рэкет, которых в то время в Москве было пруд пруди, обходили нас стороной», — рассказал Ярошевский.
Знакомство с Шульгиным
Однажды в баре появился Александр Шульгин. Молодой продюсер предложил Алле поехать с ним в Германию: якобы ему нужна певица, необходимо пройти пробы в Мюнхене, поскольку там находится студия, с которой он сотрудничает. Перфилова сразу же согласилась.
«Поехали они туда вместе, но что-то не сложилось, поругались и вернулись по отдельности. Я тогда уже начал подозревать нехорошее. Хотя жена как-то сказала: «Слушай, Шульгин такой толстый, противный, представляешь розовое рыхлое тело? Я видела, как он загорал». Оказалось, эта версия для меня», — рассказал Леонид.По его словам, после той поездки супруга начала вести себя странно.
«Лёнь, Саша звонил, приглашает видео посмотреть. Можно я поеду?» — привёл слова Аллы Ярошевский.Валерия и Александр Шульгин (Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости)
Он был ошеломлён таким вопросом, но всё же отпустил жену. Ночью Алла позвонила и сказала: «Ой, уже поздно домой ехать, я останусь до утра».
«Как там говорят? Мир рухнул? В глазах помутилось? Земля ушла из-под ног? Жить не хочется? У меня всё это произошло одновременно. Я перестал существовать, смысла в этом больше не было никакого, — поделился своими переживаниями музыкант. — Она появилась на следующий день как ни в чём не бывало, не извинилась, не поговорила, а, глядя куда-то в сторону, сказала: "Саша сказал, что нам надо расстаться"».Какое-то время после разрыва Перфилова ещё жила вместе с Ярошевским.
Леонид попросил Аллу устроить встречу с её новым избранником.
«Скажи, Саша, а если у вас с Аллой не получится?» — спросил музыкант.Как-то Ярошевский напился после работы в баре, а затем выпил упаковку снотворного. Леонид хотел тихо «"уснуть" на лавочке в парке, но к нему пристали хулиганы». Музыкант достал из сумки баллон и «окатил» своих обидчиков.
«Тогда её подхватит кто-то другой», — ответил Шульгин.
«Откуда-то взявшиеся милиционеры отволокли всех в участок. Позже Валерия будет говорить, что я «рассчитал» количество таблеток и принял их ровно столько, чтобы не умереть. Что могу сказать? Пусть эта очередная «маленькая неправда» останется на её совести», — вспоминал Ярошевский.В 1993 году Леониду предложили поработать в Австрии в одном из баров. Он уехал туда на три месяца, а остался навсегда. В том же году музыкант ушёл из бара и начал выступать в хоре Bolschoi Don Kosaken, где проработал много лет. Сейчас он живёт в Германии.
Реакция Ярошевского на скандальный развод с Шульгиным
В 2000-х годах разразился скандал — развод Валерии с Шульгиным, обвинения в побоях и издевательствах. Певица издала книгу-автобиографию. Леонид считает, что его бывшая супруга приукрасила историю о разводе с продюсером, чтобы представить свой имидж в лучшем свете.
«Зная Аллу, не могу себе представить, чтобы кто-то посмел бы голос на неё повысить, не говоря уже о том, чтобы поднять на неё руку. Ставлю себя на место этого человека, и знаю, что меня не было бы рядом с ней в ту же секунду. А тут — годы избиений и издевательств, и как результат — трое детей! Годами такие страсти, шрам от ножа на ноге! Посмотреть бы на этот шрам. Есть у меня подозрение, что это был след от фурункула, который был у Аллы во время первых наших гастролей. Мужем битая — это же очень удобный типаж», — сомневался Леонид в правдивости рассказа певицы.
Опровержение Валерии и Иосифа Пригожина
Валерия была возмущена книгой Ярошевского. Она яро заявила, что добилась бы всего сама без его помощи.
«Я с детства серьёзно занималась вокалом, музыкой и всегда знала, что буду петь на большой сцене. Окончив школу с золотой медалью, я решила поступить в МГУ на исторический факультет, чтобы добиться своей цели», — утверждала Валерия.Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости)
Нынешний муж певицы Иосиф Пригожин считает, что Ярошевский совершенно не причастен к успеху жены.
«Он что, бриллианты ей покупал? Они жили в комнате с тараканами! Знаю одно: господин Ярошевский к успеху Валерии, народной артистки России, никакого отношения не имеет. Он был её первой любовью, а стал первой ошибкой», — высказал своё мнение известный продюсер.
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