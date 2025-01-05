«Сказал, что нам надо расстаться»: ради кого Валерия разрушила брак с Ярошевским, скандальные откровения бывшего мужа певицы

Первый супруг певицы Валерии, музыкант Леонид Ярошевский написал книгу «Валерия: «Паровоз» из Аткарска», в которой представил свою версию того, как Алла Перфилова (Валерия — сценический псевдоним артистки — прим. ред.) добилась славы и успеха. Леонид считает, что именно он раскрыл музыкальный талант у девушки и привёл её на сцену. Подробнее читайте в материале «Радио 1».