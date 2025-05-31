Сын Михаила Жванецкого высказался о своей жизни

31 мая 2025, 07:29

Михаил Жванецкий (Фото: кадр из программы «Михаил Жванецкий – Юбилейный Концерт 80 лет»)

29-летний сын Михаила Жванецкого Дмитрий дал интервью порталу «Страсти», в котором рассказал подробности о своей жизни.





По словам Дмитрия, хотя он часто вспоминает отца и его наставления, сам решил не идти по стопам родителя и выбрал далекую от творчества профессию.





«У меня свой путь, и я не чувствую необходимости сравнивать себя с отцом в этом плане. <…> Моя профессиональная деятельность связана с управлением»,

— поделился звездный наследник.