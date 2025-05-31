Сын Михаила Жванецкого высказался о своей жизни
29-летний сын Михаила Жванецкого Дмитрий дал интервью порталу «Страсти», в котором рассказал подробности о своей жизни.
По словам Дмитрия, хотя он часто вспоминает отца и его наставления, сам решил не идти по стопам родителя и выбрал далекую от творчества профессию.
«У меня свой путь, и я не чувствую необходимости сравнивать себя с отцом в этом плане. <…> Моя профессиональная деятельность связана с управлением»,
— поделился звездный наследник.
Сын сатирика подчеркнул, что на сегодняшний день он руководит одновременно несколькими проектами. Дмитрий заключил, что имя отца в жизни ему не помогает, но и не мешает.
Напомним, Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в Москве в возрасте 86 лет. По словам его директора и литературного секретаря Олега Сташкевича, причинами смерти стали возраст и болезни.