«Простите дурака»: Алексей Воробьёв обратился к женщинам после того, как его высмеяли в соцсетях

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)
Алексей Воробьёв, ещё недавно утверждавший, что его не волнует мнение общества, всё-таки заволновался. Певец обратился к девушкам, которых возмутило его скандальное заявление о макияже.
Напомним, что в День всех влюблённых 37-летний артист «поздравил» подписчиц словами о том, что не считает женщин, наносящих макияж, самодостаточными. Алексей убеждён, что косметика используется только для привлечения внимания, что указывает на зависимость от чужого мнения. А значит мейк-ап означает неполноценность.
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«Если перед тем как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», – заключил Воробьёв.Слова певца вызвали бурную реакцию – девушки начали массово высмеивать нелепые высказывания. Алексей явно не ожидал такой бурной реакции и первое время стоял на своём. На следующий день после публикации он заявил, что не считается с мнением аудитории, а уже спустя две недели выступил с неожиданным обращением.
«Девочки, если вас кто-то и обожает по-настоящему, утренних, заспанных, это я. Я вас обожаю, девчонки. И полностью накрашенных, и совсем без мейка. Я честно очень расстроен тем, что мои вырванные из контекста слова многих из вас по-настоящему расстроили... Смысл был в том, что и мы, мужчины, и социум в целом не только подвергает вас, девушки, объективизации, но и оказывает на вас огромное давление, под которым вы находитесь перманентно. Это очень непросто. Именно об этом я и говорил. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака», – заявил исполнитель.Кстати, сейчас Алексей находится в поисках невесты. Ранее он выдвинул несколько требований к потенциальной жене. Она должна быть умной, красивой и талантливой, но последний пункт не обязателен.
«Пробег варьируемый, всё равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – необычно озвучил критерии певец.Читайте также:
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Анастасия Чинкова