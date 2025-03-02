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«Простите дурака»: Алексей Воробьёв обратился к женщинам после того, как его высмеяли в соцсетях

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв, ещё недавно утверждавший, что его не волнует мнение общества, всё-таки заволновался. Певец обратился к девушкам, которых возмутило его скандальное заявление о макияже.
Напомним, что в День всех влюблённых 37-летний артист «поздравил» подписчиц словами о том, что не считает женщин, наносящих макияж, самодостаточными. Алексей убеждён, что косметика используется только для привлечения внимания, что указывает на зависимость от чужого мнения. А значит мейк-ап означает неполноценность.

«Если перед тем как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», – заключил Воробьёв.
Слова певца вызвали бурную реакцию – девушки начали массово высмеивать нелепые высказывания. Алексей явно не ожидал такой бурной реакции и первое время стоял на своём. На следующий день после публикации он заявил, что не считается с мнением аудитории, а уже спустя две недели выступил с неожиданным обращением.

«Девочки, если вас кто-то и обожает по-настоящему, утренних, заспанных, это я. Я вас обожаю, девчонки. И полностью накрашенных, и совсем без мейка. Я честно очень расстроен тем, что мои вырванные из контекста слова многих из вас по-настоящему расстроили... Смысл был в том, что и мы, мужчины, и социум в целом не только подвергает вас, девушки, объективизации, но и оказывает на вас огромное давление, под которым вы находитесь перманентно. Это очень непросто. Именно об этом я и говорил. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака», – заявил исполнитель.
Кстати, сейчас Алексей находится в поисках невесты. Ранее он выдвинул несколько требований к потенциальной жене. Она должна быть умной, красивой и талантливой, но последний пункт не обязателен.

«Пробег варьируемый, всё равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – необычно озвучил критерии певец.
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#день всех влюблённых
«Мужчины любят меня даже с диагнозом»: Елена Кондулайнен рассказала о восстановлении после инсульта
02 марта 2025, 13:48

Елена Кондулайнен (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

66-летняя заслуженная артистка России рассказала о своём восстановлении после перенесённого инсульта. Елена Кондулайнен объяснила, почему коллеги не поддержали её в трудный период.
Актриса столкнулась с несчастьем пять лет назад. Кондулайнен почувствовала недомогание во время семейного застолья, после чего была госпитализирована. Врачи диагностирования инсульт с нарушением мозгового кровообращения и неврологической энцефалопатией. Также у звезды наблюдалась общая заторможенность речи. Елене пришлось практически заново научиться жить.

«Я мечтала просто встать, подняться с постели. Чувствовала себя овощем. Мечтала о том, как пойду в магазины, кафе. Истерики были каждый день», – признавалась актриса, которую в тот момент никто не поддержал, кроме родных людей.
Кондулайнен отметила, что после инсульта ей никто не позвонил, поскольку посчитали недуг заразным.

Вместе с тем, по словам артистки, даже с диагнозом она продолжает нравится мужчинам.

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#болезнь
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Харрисон Форд отказался вести «Оскар-2025» из-за редкого заболевания
02 марта 2025, 13:28

Харрисон Форд (РИА Новости/Владимир Трефилов)

Голливудский актёр Харрисон Форд пропустит церемонию вручения премии «Оскар» из-за диагностированного заболевания.
Отмечается, что 82-летний артист должен был стать одним из ведущих 97-й премии. Его представители сообщили, что Форд отказался вести церемонию награждения из-за опоясывающего лишая. В настоящее время актёр чувствует себя хорошо и активно восстанавливается.

Опоясывающий лишай вызван тем же вирусом, что и ветряная оспа. У пациентов наблюдается сыпь, которая не угрожает жизни человека.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь со 2 на 3 марта в 03:00 по московскому времени.

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Отчисление из ВГИКа, знаменитая любовница и внебрачный сын: как сложилась жизнь 56-летнего Михаила Пореченкова
02 марта 2025, 13:25

Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Сегодня, 2 марта, выдающийся деятель российского кинематографа, театра и телевидения Михаил Пореченков отмечает свое 56-летие. Его творчество всегда вызывает интерес у зрителей и делает одной из самых заметных фигур в мире кино. Но в жизни известного артиста не всё было так радужно, как может показаться на первый взгляд. О личной жизни и творческом пути актера читайте в материале «Радио 1».

Биография актера


Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Михаил Пореченков появился на свет 2 марта 1969 года в семье ленинградцев, где мама работала строителем, а папа — моряком. Едва Александр успел пойти в школу его отца перевели на работу в Польшу. В Варшаве мальчик учился в школе при посольстве СССР.

В 1986 году, после завершения обучения в школе, Михаил Пореченков отправился в Эстонию, где поступил в Таллинское военно-политическое училище. Однако завершить обучение ему не удалось, так как из-за строгих правил с дисциплиной у будущего актёра постоянно возникали проблемы. В период обучения в училище Михаил Пореченков достиг уровня кандидата в мастера спорта по боксу.

После армии Михаил Пореченков вернулся в Ленинград, где испытывал трудности с выбором профессии. Вскоре он решил попробовать свои силы в театральном вузе в Москве и поступил во ВГИК, но не смог завершить обучение из-за отчисления. После этого он вернулся в родной город и вновь попытался поступить, успешно сдав вступительные экзамены в Российский государственный институт сценических искусств, который окончил в 1996 году.

Став заметным театральным актёром, Михаил Пореченков начал получать приглашения на съёмки в кино. Всё началось с телесериала «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». А после выхода на экраны в 1999 году сериала «Агент национальной безопасности», в котором Пореченков исполнил роль отважного сотрудника ФСБ, о нем узнала вся страна.

Личная жизнь


Михаил Пореченков с дочерью Марией и сыном Петром (Фото: РИА Новости/ Валерий Мельников)

Первую большую любовь Ирину Любимцеву Михаил Пореченков встретил еще будучи студентом Таллинского училища. Роман был ярким, но коротким, Михаил был отчислен и уехал в Россию. Продолжение этой истории случилось, когда стало известно, что у актера есть внебрачный сын Владимир. Так случилось, что Ирины в 1995 году не стало, и ребенок остался на попечении тети и бабушки. Отец и сын начали общаться, когда Владимиру было уже 19 лет. Артист не оставил своего старшего ребёнка без внимания и забрал его в столицу, где помог ему начать свой путь в актёрской профессии. Владимир Любимцев снялся в фильмах «Мост», «Полярный» и «Легенда о Коловрате». По мнению зрителей, он невероятно похож на своего знаменитого отца.

Первой законной супругой Михаила Пореченкова стала предприниматель и переводчик Екатерина. В 1998 году у пары родилась дочка Варвара. Брак просуществовал чуть более года, и отношения закончились из-за разных взглядов на семью. Супруги оба были весьма амбициозными людьми и строили свою карьеру, а сил на семью не хватило. Развод состоялся тихо без взаимных упреков и скандалов.

В 1999 году Михаил встретил Ольгу, которая занималась созданием костюмов для кино и театра. Через год после знакомства они поженились, а ещё через два года у них родился первенец Михаил. В 2004 году в семье появилась дочь Мария. А в 2010 году пара стала родителями в третий раз — на свет появился сын Пётр. Ольга проявила себя как прекрасная хозяйка и верная спутница. Она посвятила себя заботе о детях, а он, благодаря поддержке супруги, может полностью посвятить себя своей работе.

Со стороны может показаться, что брак Михаила и Ольги — образец для подражания, но и он не обошёлся без горечи измены. В 2003 году поползли слухи о романе Пореченкова с замужней Анной Ковальчук. В последствии Анна ушла от мужа, а вот Михаил остался в семье.

Также Михаилу приписывали роман с Ольгой Литвиновой, которая в то время ещё только начинала общаться с Константином Хабенским. Но подтверждения этим отношениям журналисты не нашли.

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«У меня была такая среда: много наркотиков и алкоголя»: неудачные браки Валерии Гай Германики и спасение режиссера в религии

Актер сейчас


Михаил Пореченков (Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков)

Михаил Пореченков продолжает сниматься в кино и играть на сцене в МХТ им. А. П. Чехова. В 2024 году с актером в главной роли вышли фильмы «Исправление и наказание-2», «Однажды в Залесье», «Полярный-4». В 2025 году стартовал фильм «Купцы и дети» и планируются к выпуску картины «Беги» и «Хоккейные папы-2».

Актер активно поддерживает СВО и является волонтером по сбору гуманитарной помощи российским военным.

«Я свою позицию озвучил, и эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — цитирует слова Пореченкова издание news.ru.

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«Ем углеводный мусор»: Алёна Водонаева пожаловалась на лишний вес
02 марта 2025, 12:48

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Стройная фигура Алёны Водонаевой оказалась под угрозой. С начала года звезда набрала несколько лишних килограммов.
Звезда проекта «ДОМ−2» всегда уделяла много внимания питанию, чтобы поддерживать себя в форме. Однако сейчас ей не удаётся это сделать, и виной всему стоматологи.

В декабре прошлого года Водонаева начала устанавливать виниры. Процесс затянулся и даётся звезде непросто, но работа близится к завершению.

Телеведущая ожидала, что установка временных зубов, а затем и виниров приведёт к сильному похудению, поскольку жевать твёрдую пищу невозможно. Но это оказалось заблуждением.

«Голод-то никто не отменял, и я ем только мягкую еду. А это кроме крем-супов и сырников (я не ела их с августа 2023-го года), блины и пюре картофельное. Очень много углеводов», – поделилась Алёна.
Также звезда сейчас не может есть мясо и рыбу, поэтому из-за сбившегося режима питания она набрала более двух килограмм за пару месяцев. Со стороны изменения во внешности Водонаевой незаметны, но телеведущая ощущает их. Она пообещала, что после установки виниров восстановит режим питания и перестанет есть «углеводный мусор».

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*запрещён в РФ
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«С огромным удовольствием не ходил бы никуда»: Юра Борисов признался, что ему не интересна светская жизнь
02 марта 2025, 12:26

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

27 февраля в прокат вышел фильм Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето». Картина повествует о двух братьях, роли которых исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников.
Издание The Blueprint взяло интервью у артистов, которые обсудили отношения на съёмочной площадке и сюжет фильма, не прошли мимо и номинации Борисова на «Оскар». Изначально актёр не хотел обсуждать свой успех в Голливуде, но журналисты не упустили шанс поговорить об этом.

Звезда фильма «Анора» признался, что ему не нравится публичная жизнь.

«Мне светская жизнь не очень интересна. А зачем учиться тому, что неинтересно. <…> Меня никогда не заряжали публичные мероприятия. Они необходимы, чтобы люди узнавали о фильмах, о том, что вот есть такое кино и оно выходит в прокат. Если бы можно было этого не делать, я бы с огромным удовольствием не ходил бы никуда», – заявил актёр.
Многие поклонники и ранее догадывались, что Юре больше по душе скрытый образ жизни. К тому же, он отказался от ведения соцсетей.

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