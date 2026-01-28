«Простите, невеста у вас»: Ольга Бузова завела разговор о женихах в Иваново
Ольга Бузова приехала в Иваново с гастролями
Певица Ольга Бузова сообщила в личном блоге, что приехала в Иваново.
Исполнительница хита «Мало половин» опубликовала запись, в которой пошутила о статусе города.
«Простите, невеста у вас, где женихов искать?» — написала Ольга.Бузова приехала в город для участия в спектакле «Мужчина нарасхват». В 2017 году телеведущая впервые сыграла в этой комедии на сцене Театриума на Серпуховке. В 2021 году она дебютировала на главной сцене МХАТа имени Горького. В спектакле «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина Бузова исполнила роль певицы Беллы Шанталь.
Артистка не раз говорила, что мечтает о семье и детях. Она состояла в одном браке. В 2012 году Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. В 2016 году пара рассталась. Сама звезда назвала причиной развода измены супруга. Для артистки этот период стал тяжёлым.