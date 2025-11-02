«Вы врете!»: Дмитрий Дибров накричал на журналиста из-за вопроса про любовниц

02 ноября 2025, 01:37

Телеведущий Дмитрий Дибров вышел из себя после вопроса о любовницах

Дмитрий Дибров ( РИА Новости / Кирилл Каллиников)

После расторжения 16-летнего брака с Полиной в СМИ начали появляться сообщения о неверности телеведущего Дмитрия Диброва. Очередной подобный вопрос вывел знаменитость из себя, пишет «Стархит».





Известный шоумен продолжал активно общаться с прессой и появляться на светских мероприятиях, несмотря на развод с супругой. Обычно он отвечал на вопросы журналистов в своей характерной манере, часто прибегая к литературным сравнениям и философским размышлениям.



Однако на этот раз терпение Диброва иссякло. Когда речь зашла о предполагаемых изменах, телеведущий не сдержался и эмоционально опроверг все обвинения.



«А вы откуда берете такую информацию? Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врете! Зачем вы это делаете? Вам больше сказать нечего? Вы больше не можете ничего производить — только врать, а вы врете: у меня нет любовниц! — высказался Дибров.