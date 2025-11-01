«Неприятное впечатление»: Масатилин высказался о победе «ЦСКА» над «Пари НН»
Масалитин заявил, что матч «ЦСКА» с «Пари НН» оставил неприятное впечатление
Бывший игрок «ЦСКА» Валерий Масалитин высказался о победе команды над «Пари НН» в РПЛ со счетом 2:0. Его слова приводит Metaratings.ru.
По мнению мастера спорта СССР, «армейцы» второй матч не демонстрируют легкости и комбинационного футбола. Он отметил, что их игра в целом оставляет неприятное впечатление.
«Возможно, в матче с «Пари НН» в игру вмешалась погода. Когда поле тяжелое, на первый план выходит физика: поле мягкое, ноги быстро забиваются, и свежести нет, плюс надо привыкать к мячу и полю. Было много потерь в первом тайме, и никакой комбинационной игры не просматривалось», — заявил Масатилин.Что касается игры «Пари НН», он подчеркнул, что клуб не стал ничего изобретать и использовал тактику «Крыльев Советов». Некоторые выпады, считает экс-футболист, у команды получались неплохо.
«Класса ЦСКА не хватает <…>. Второй тайм, конечно, смотрелся лучше первого: создавали моменты, но реализация хромала», — заключил он.После победы над нижегородской командой «ЦСКА» вышла на первое место с 30 очками. В следующем матче «армейцы» сыграют против махачкалинского «Динамо». Встреча состоится 8 ноября и начнется в 16:30 мск.