«Просто дико»: Мария Шумакова столкнулась с пугающим побочным эффектом «Оземпика»
Актриса Шумакова призналась, что стала тревожной после похудения на «Оземпике»
Мария Шумакова рассказала, c каким побочным эффектом «Оземпика» она столкнулась. Ее слова приводит Woman.ru.
После рождения сына в апреле прошлого года актриса набрала лишние килограммы. Избавиться от них она пыталась различными методами, не без помощи популярного препарата. Хотя ей удалось сбросить 25 кг, это средство ей не понравилось с самого начала лишь по одной причине.
«Я поддерживаю, я попробовала, мне просто он не зашел. У меня после первой недели приема препарата усилилась тревожность. Я очень стала тревожной, просто дико», — призналась знаменитость.В итоге она отказалась от инъекций и в течение некоторого времени возвращалась в свой вес собственными силами. При этом 34-летняя артистка не отрицает, что без применения лекарства похудение давалось сложнее.
Сейчас звезда «Сладкой жизни» хочет пробыть в форме как можно дольше, пока не возникнет мыслей о следующей беременности.
*Запрещен в РФ