«Просто дико»: Мария Шумакова столкнулась с пугающим побочным эффектом «Оземпика»

05 сентября 2025, 20:00

Актриса Шумакова призналась, что стала тревожной после похудения на «Оземпике»

Мария Шумакова (Фото: Инстаграм*/shumakova_masha)

Мария Шумакова рассказала, c каким побочным эффектом «Оземпика» она столкнулась. Ее слова приводит Woman.ru.





После рождения сына в апреле прошлого года актриса набрала лишние килограммы. Избавиться от них она пыталась различными методами, не без помощи популярного препарата. Хотя ей удалось сбросить 25 кг, это средство ей не понравилось с самого начала лишь по одной причине.

«Я поддерживаю, я попробовала, мне просто он не зашел. У меня после первой недели приема препарата усилилась тревожность. Я очень стала тревожной, просто дико», — призналась знаменитость.