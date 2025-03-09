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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Стала персоной нон грата»: Алексей Чумаков признался, что Юлия Ковальчук пострадала из-за его конфликта с Первым каналом

«Стала персоной нон грата»: Алексей Чумаков признался, что Юлия Ковальчук пострадала из-за его конфликта с Первым каналом

Юлия Ковальчук пострадала из-за конфликта Алексея Чумакова с Первым каналом
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Юлия Ковальчук стала заложницей скандала супруга. При этом Алексей Чумаков уверяет, что поддерживает хорошие отношения с руководством Первого канала.
После победы в шоу «Один в один» на телеканале «Россия» карьера Чумакова заиграла новыми красками. Артист начал получать привлекательные предложения от других каналов. Однако это испортило его отношения с Первым каналом – Чумакова убрали из многих передач, в том числе из КВН, где он был членом жюри.

Заложницей конфликта стала и его супруга Юлия Ковальчук, которая поддержала мужа.

«На Первом канале я, к сожалению, персона нон грата, а Юля выбрала мужа и тоже стала персоной нон грата. При этом, я роскошно отношусь к Константину Львовичу и с Юрой Аксютой мы знакомы, прекрасно общаемся. Очень дружные. И Света Караерова, супруга его прекрасная... То есть, видите, это как-то не работает. Ну что, ничего. Поздно или рано мы всё равно соприкоснемся рукавами. Никакой агрессии нет», – заверил Алексей.
Ковальчук тоже отметила, что не делает трагедии из этой ситуации. Она подчеркнула, что на практике дружеские, человеческие отношения всегда важнее, чем служебные. Если Первый канал когда-нибудь предложит кому-то из пары сотрудничество, то они не откажутся.

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#телевидение
Евгений Петросян экстренно госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением
09 марта 2025, 10:10

Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали в субботу утром в Москве. Об этом ТАСС сообщил близкий к окружению артиста источник.
По данным Telegram-канала «112», у Петросяна якобы внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, поэтому было принято решение об экстренной госпитализации. Артиста доставили в Боткинскую больницу.

«Евгения Вагановича действительно госпитализировали сегодня утром», – сообщил источник агентства.
Однако он не уточнил, в какое медучреждение и с каким диагнозом был доставлен Петросян.

Супруга юмориста Татьяна Брухунова отказалась комментировать ТАСС сведения о госпитализации. Тем временем в Боткинской больнице сообщили агентству, что артист не поступал «ни в отделение реанимации, ни в стационар».

Вскоре жена артиста всё же вышла на связь и сообщила, что сведения о госпитализации Петросяна не соответствуют действительности

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни, но к Петросяну это никакого отношения не имеет», – завила Брухунова.
При этом она отметила, что Петросян действительно находится в больнице, но не ​в реанимации. В настоящее время сведения о его состоянии не поступали.

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#стационар
#артист
#новости
#госпитализация
#здоровье
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«Если человек хам, то это навсегда»: Татьяна Буланова снова прошлась насчёт бывшего мужа Владислава Радимова
Татьяна Буланова обвинила бывшего супруга Владислава Радимова в хамстве
09 марта 2025, 09:28

Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)

Певица Татьяна Буланова и футболист Владислав Радимов состояли в браке более десяти лет. Звёздные супруги официально развелись в 2016 году и с тех пор регулярно обмениваются «любезностями», стараясь уколоть друг друга побольнее.
Сегодня звезда эстрады и бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России счастливы в новых отношениях, но вот друг с другом демонстративно не общаются. И Влад, и Татьяна говорят друг о друге в третьем лице и исключительно в негативном ключе, сообщает StarHit. Не может растопить лёд в их отношениях даже общий сын Никита, который 8 марта отметил своё совершеннолетие.

Владислав Радимов (Фото: Телеграм @VladRadimov)

«Мы не общаемся и заблокировали друг друга. Я абсолютно равнодушен к человеку», — говорит Радимов о бывшей супруге.

Татьяна не остаётся в долгу, комментируя свои нынешние отношения с отцом своего теперь уже взрослого сына. Причём высказывается порой ещё более жёстко и категорично, чем бывший муж.

«Если человек хам, то ничто не спасет», — высказалась как-то артистка.

Татьяна Буланова (Фото: bulanova.com)

Причём со своим первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, Буланова сохранила хорошие взаимоотношения. Их брак длился с 1992 по 2005 год. Татьяна оставила супруга ради спортсмена, потому что влюбилась, а обманывать Николая не захотела.

«Я ушла от первого мужа, потому что влюбилась во второго. Это не в моих понятиях, что у меня тут муж, а там любовник — мне кажется, это настолько пошло. Я сразу Коле все рассказала. Ему было тяжело, мне было трудно от того, что я ему больно делаю», — рассказывала ранее певица.

Отношения с Радимовым были далеки от идеала. Ссоры и конфликты начались задолго до официального расторжения брака. Татьяна всеми силами старалась его сохранить, главным образом ради ребёнка.

«Со вторым было тяжело жить, там человек такой специфический… Но меня сдерживало то, что у нас семья и ребенок, а я старых укладов. Но в какой-то момент обоим стало ясно, что продолжать дальше бессмысленно», — откровенничала певица о жизни с Владиславом.

Теперь оба «заблокированы» даже для хороших воспоминаний и добрых слов друг о друге.

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Много пьет и живет в приюте: Знаменитый Джамшут из «Нашей Russia» скатился на дно после съемок в проекте
09 марта 2025, 06:14

Михаил Галустян и Валерий Магдьяш (Фото: РИА Новости)

Популярность «Наша Russia» в стране была настолько большой, что о проекте вспоминают до сих пор. В честь 8 марта создатели сделали спецвыпуск, приуроченный к празднику. В нем снялись все самые главные звезды проекта, кроме известного Джамшута, которого сыграл актер Валерий Магдьяш.
Артист столкнулся с серьезными проблемами еще в 10-х. Сейчас ему уже 73 года и он живет в приюте, так как на собственное жилье у него денег нет. Валерий решил уйти в тень после того, как у него украли крупную сумму денег. Столкнувшись с ударами судьбы Магдьяш находил утешение в спиртном. В итоге желание вернуться в кино ушло, а ко всему добавились еще и возрастные проблемы.

«Недавно Валерий Александрович получил паспорт, после того как в очередной раз потерял документ. Теперь он может рассчитывать на сложную бесплатную медицинскую помощь. В марте ему предстоит операция на глазах, сейчас зрение у артиста минус 10», — поделились Starhit.

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Перед встречей с журналистами Валерий сильно выпил и не смог дойти до приюта. Его нашли в столовой, от куда и доставили домой. Как оказалось, такое с артистом происходит постоянно.

При этом Магдьяш практически не общается с детьми, которые сейчас проживают за границей. Лишь недавно он начал созваниваться со своей бывшей женой Аллой. Узнав судьбу экс-супруга женщина предложила Валерию переехать к ней в Минеральные Воды, но тот отказался.

«У меня нет первых, вторых, третьих жен. У меня есть только единственные. Все три. Они были единственные на тот момент, когда мы жили вместе, я не ходил налево. Я трижды был счастлив. И, наверное, главная моя беда в том, что я придумывал своих женщин, наделял их идеальными качествами и очень печалился, когда они этим выдуманным, ненастоящим качествам не соответствовали», — поделился Валерий.

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#жильё
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#алкоголизм
#приют
#звёзды
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«Переставляли с тумбы вещи»: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков рассказали о привидениях на их свадьбе
09 марта 2025, 04:57

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: «ВК»/Юлия Ковальчук)

Паранормальные явления всегда будоражили умы общественности и становились причиной множества споров. Тем, кто не верит в сверхъестественное, нужны доказательства. Музыканты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков признались, что встречали призраков и поделились историей о привидениях на их свадьбе.
По словам артистов, загадочные явления происходили во время торжества в Испании. При чем необъяснимое происходило с молодоженами и их гостями в течение нескольких дней.

«У кого-то переставляли с тумбы вещи. Там не было ни уборщиц, никого. У кого-то открывались окна, которые человек специально закрывал. Потом мы все вместе сидели за общим столом, тут падает связка ключей, шаги, мы приходим — никого нет. То есть это была такая череда разных событий» — приводит слова Ковальчук 5-tv.

Как оказалось, свадьба Чумакова и Юлии была сыграна на вилле. После вышеописанных событий супруги узнали, что бывшая владелица дома умерла именно на кухне, где и была встреча с паранормальным. При этом если Ковальчук испытывает интерес к сверхъестественному, то Алексея необъяснимое пугает.

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Как рассказал Чумаков, когда он жил с родителями, их дом располагался на месте кладбища самоубийц в Самарканде. Певец уверяет, что там с ним регулярно происходили пугающие приключения. Алексей верит во все паранормальное и не считает это плодом воображения.

«В этом доме творилось всякое. Мы еле-еле оттуда съехали. И родители, и брат видели. Неприятные ощущения. Мне кажется, в любом вместе, где имеет место какая-то странная энергия, она все равно так или иначе вылезает наружу», — поделился Чумаков.

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Сергей Жуков обратился в суд из-за фонограмм группы «Руки вверх»
09 марта 2025, 04:31

Сергей Жуков (Фото: «ВК»/Сергей Жуков)

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы группы и ее музыкальных произведений. Об этом сообщает РИА Новости.
«Поступил иск Жукова и Потехина о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой. Признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — пишут в агентстве.

Как оказалось, иск был направлен в отношении ООО «Издательство Джем» и продюсера Андрея Маликова. Жуков обратился в суд вместе с бывший участников группы Алексеем Потехиным. На данный момент иск находится на рассмотрении у судьи. Ранее Жуков и Потехин уже обращались в суд с аналогичными требованиями.

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