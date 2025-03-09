«Стала персоной нон грата»: Алексей Чумаков признался, что Юлия Ковальчук пострадала из-за его конфликта с Первым каналом

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)
Юлия Ковальчук стала заложницей скандала супруга. При этом Алексей Чумаков уверяет, что поддерживает хорошие отношения с руководством Первого канала.
После победы в шоу «Один в один» на телеканале «Россия» карьера Чумакова заиграла новыми красками. Артист начал получать привлекательные предложения от других каналов. Однако это испортило его отношения с Первым каналом – Чумакова убрали из многих передач, в том числе из КВН, где он был членом жюри.
Заложницей конфликта стала и его супруга Юлия Ковальчук, которая поддержала мужа.
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Заложницей конфликта стала и его супруга Юлия Ковальчук, которая поддержала мужа.
«На Первом канале я, к сожалению, персона нон грата, а Юля выбрала мужа и тоже стала персоной нон грата. При этом, я роскошно отношусь к Константину Львовичу и с Юрой Аксютой мы знакомы, прекрасно общаемся. Очень дружные. И Света Караерова, супруга его прекрасная... То есть, видите, это как-то не работает. Ну что, ничего. Поздно или рано мы всё равно соприкоснемся рукавами. Никакой агрессии нет», – заверил Алексей.Ковальчук тоже отметила, что не делает трагедии из этой ситуации. Она подчеркнула, что на практике дружеские, человеческие отношения всегда важнее, чем служебные. Если Первый канал когда-нибудь предложит кому-то из пары сотрудничество, то они не откажутся.
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Анастасия Чинкова