«Просто говорящая голова»: Соседов прошелся по заменившему его на посту ведущего Еремееву

21 сентября 2026, 13:40

Соседов раскритиковал Еремеева, заменившего его в шоу «За гранью»

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов в очередной раз высказался о проекте «За гранью», ведущим которого он был долгие годы, а также о своем преемнике — актере Тимуре Еремееве. Его слова приводит Общественная Служба Новостей.





Соседов отметил, что при нем проект было гораздо зрелищнее: поднимались сложные социальные проблемы, оказывалась помощь людям из разных регионов России. Критик отметил, что всегда открыто высказывал свое мнение, и руководству «не всегда нравилось это». По его мнению, на замену ему нашли «просто говорящую голову» в лице Еремеева, который работает «по шаблону и сценарию».

«Он им просто удобен, но это вовсе не означает, что он профессиональнее меня или лучше. Он не телеведущий, он актер, но этого очень мало, чтобы заменить меня на этом посту», — добавил Соседов.