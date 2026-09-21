«Святое дело для артиста»: Пригожин объяснил масонские символы Бузовой
В российском шоу-бизнесе существует множество теорий заговора, согласно которым звезды якобы состоят в оккультных организациях или связаны с иллюминатами. В частности, певице Ольге Бузовой, часто демонстрирующей различные жесты на концертах, приписывают связь с тайными сообществами.
Общественная Служба Новостей выяснила, насколько подобные истории соответствуют действительности. По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, истории о принадлежности артистов к тайным обществам пришли в российский шоу-бизнес из западной культуры. Собеседник предположил, что никто из российских артистов не является членом тайных сект, а демонстрация специфических символов — это лишь попытка привлечь внимание публики.
«Это святое дело для артиста, потому что чем больше внимания к тебе, тем выше твой ценник на концерт, тем больше рекламных предложений», — сказал Пригожин.Он добавил, что после демонстраций таких символов начинают активничать конспирологи. Вслед за этим появляется больший интерес у зевак, фанатов и журналистов, и звезды об этом знают.