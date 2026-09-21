21 сентября 2026, 12:58

Продюсер Пригожин назвал самопиаром масонские символы Бузовой

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В российском шоу-бизнесе существует множество теорий заговора, согласно которым звезды якобы состоят в оккультных организациях или связаны с иллюминатами. В частности, певице Ольге Бузовой, часто демонстрирующей различные жесты на концертах, приписывают связь с тайными сообществами.





Общественная Служба Новостей выяснила, насколько подобные истории соответствуют действительности. По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, истории о принадлежности артистов к тайным обществам пришли в российский шоу-бизнес из западной культуры. Собеседник предположил, что никто из российских артистов не является членом тайных сект, а демонстрация специфических символов — это лишь попытка привлечь внимание публики.





«Это святое дело для артиста, потому что чем больше внимания к тебе, тем выше твой ценник на концерт, тем больше рекламных предложений», — сказал Пригожин.