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«Просто хочется бухать уже!»: Певица Слава «завязала» с трезвостью

Певица Слава заявила о желании пить алкоголь
Анастасия Сланевская (Слава) (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Отдых певицы Славы (Анастасия Сланевская) с дочерью Сашей неожиданно превратился из семейного в разгульный. Об этом стало известно 11 августа.



Всего через час после публикации рассуждений о преимуществах трезвого образа жизни, которым артистка следовала несколько месяцев, она отправилась покорять содержимое мини-бара. Вопреки недавним занятиям спортом и лечению, звезда решила, что на море веселье важнее строгих правил.

«Просто хочется бухать уже!» — произнесла Сланевская на видео в Instagram*.
Однако совесть ЗОЖника все же дала о себе знать. Следом за возлияниями исполнительница приняла вызов Олега Газманова и выполнила серию отжиманий.
Никита Кротов

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