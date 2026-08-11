«Просто хочется бухать уже!»: Певица Слава «завязала» с трезвостью

11 августа 2026, 17:32

Певица Слава заявила о желании пить алкоголь

Анастасия Сланевская (Слава) (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Отдых певицы Славы (Анастасия Сланевская) с дочерью Сашей неожиданно превратился из семейного в разгульный. Об этом стало известно 11 августа.





Всего через час после публикации рассуждений о преимуществах трезвого образа жизни, которым артистка следовала несколько месяцев, она отправилась покорять содержимое мини-бара. Вопреки недавним занятиям спортом и лечению, звезда решила, что на море веселье важнее строгих правил.





«Просто хочется бухать уже!» — произнесла Сланевская на видео в Instagram*.