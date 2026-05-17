«Сестра в слезах»: Стало известно о состоянии экс-солиста «АукцЫона»

17 мая 2026, 14:24

Экс-солист «АукцЫона» Сергей Рогожин опроверг сообщения о своей госпитализации

Сергей Рогожин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Бывший участник групп «АукцЫон» и «Форум» певец Сергей Рогожин опроверг информацию о своей госпитализации. Ранее ряд СМИ сообщал, что 62-летнего артиста госпитализировали в Новороссийске. Якобы певцу стало плохо и ему вызвали скорую.





В беседе с Пятым каналом Рогожин заверил, что чувствует себя прекрасно. По словам артиста, с ним ничего не случилось. Певец не знает, откуда появился слух об ухудшении здоровья. Музыкант пожаловался, что его семья начала переживать за его состояние из-за ложных сведений в СМИ.

«Тот, кто запустил эту информацию, оказал какую-то медвежью услугу, потому что моя сестра вся в слезах, из Москвы позвонила. Причём она сначала позвонила не мне, а моей дочке. Дочка мне позвонила, говорит: «Успокаивай сестру». Я уже сам начал всех обзванивать. Ну что за бред дикий!» — поделился певец.