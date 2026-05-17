«У меня глаз нет»: Филипп Киркоров опух от чёрной икры
Певец Филипп Киркоров рассказал, что столкнулся с сильными отёками на лице.
В беседе с Пятым каналом артист отметил, что сперва заподозрил сезонную аллергию. Однако Филипп не исключил и другую причину: он мог опухнуть из-за чёрной икры.
По словам Киркорова, незадолго до появления припухлости он съел слишком много астраханской чёрной икры.
«Утром просыпаюсь — у меня глаз нет», — поделился исполнитель.Певец добавил, что сейчас отёк уже не такой сильный, как раньше. На гала-ужин премии «Движение» он вышел в солнечных очках, чтобы, как выразился сам Филипп, «не пугать народ». Артист отметил, что состояние его лица постепенно приходит в норму, но полностью проблема ещё не ушла.
