«У меня глаз нет»: Филипп Киркоров опух от чёрной икры

17 мая 2026, 13:00

Филипп Киркоров рассказал, что опух из-за чрезмерного употребления чёрной икры

Певец Филипп Киркоров рассказал, что столкнулся с сильными отёками на лице.





В беседе с Пятым каналом артист отметил, что сперва заподозрил сезонную аллергию. Однако Филипп не исключил и другую причину: он мог опухнуть из-за чёрной икры.



По словам Киркорова, незадолго до появления припухлости он съел слишком много астраханской чёрной икры.

«Утром просыпаюсь — у меня глаз нет», — поделился исполнитель.