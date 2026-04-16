«Просто напишите "привет"»: блогер Маш Милаш растрогала своим признанием Диме Билану

Блогер Маш Милаш призналась в любви Диме Билану

Блогер Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова) трогательно рассказала о своей симпатии к певцу Диме Билану.





В шоу «Ужин с Роговым» она призналась, что её чувства к артисту носят исключительно тёплый и искренний характер. По словам девушки, всё началось ещё в юности, когда рядом с её домом в Москве проходила автограф-сессия Билана.



Тогда поклонники выстраивались в огромные очереди и могли ждать встречи с кумиром по несколько часов. Именно это, как вспоминает блогер, стало для неё своеобразным сигналом: если люди так любят артиста, значит, и ей стоит обратить на него внимание.



С тех пор, по признанию Маш Милаш, она выучила все песни Билана и продолжает считать его «артистом на века».





«Дима, запишите со мной фит или просто напишите мне "привет" — мне уже будет очень приятно», — обратилась блогер к певцу.