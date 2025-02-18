«Можно прям сдохнуть»: Лолита пожаловалась на цены в магазинах

Лолита Милявская (Фото: Instagram*/lolitamilyavskaya)
У певицы Лолиты Милявской снова отменились выступления в ряде городов России. Как пишет StarHit, исполнительница хита «Не подходи ко мне» прошлась по магазинам, и ценники ее неприятно удивили.
«Ну, без сливок за 239 рублей можно прям сдохнуть и обойтись. Хорошо есть по акции за 49,90. Вот хлебцы за 139 рублей, у пенсионеров холестерин не повышается, очень даже нормально. Ну что, яички за 99 очень даже подойдут. Колбаска 249 рублей. Значит, это у нас остается тысячи полторы. И надо протянуть… Ну а сколько надо протянуть? Слушайте, как бы я ни считала, получается мне нужно пить воду из-под крана и жрать только дней пять в месяц?» — спросила звезда.По мнению Милявской, против нее ведут организованную травлю, которая началась после голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Лолита подчеркнула, что ее квартплата составляет 24 тысячи, а на руках остается всего лишь три.
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