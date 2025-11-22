Автомобиль актера Дмитрия Харатьяна арестовали в рамках спора нескольких компаний

Достижения.рф

Суд в Твери наложил арест на автомобиль актера Харатьяна из-за спора компаний
Дмитрий Харатьян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Суд города Твери наложил арест на машину, приобретенную российским актером Дмитрием Харатьяном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.



В апреле 2024 года в Тверской районный суд поступил иск от ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко» к ООО «Нео Карс Бел», ООО «Нео Карс Москва», Анатолию Курушину, Михаилу Якушеву и ООО «Гостевой дом». Истец требовал взыскать с ответчиков солидарно 36 561 450,40 китайских юаней по договорам купли-продажи транспортных средств.

В мае 2024 года, пока дело находилось на рассмотрении, суд принял обеспечительные меры. В частности, был наложен арест на регистрационные действия в ГИБДД и других организациях в отношении автомобилей, которые являлись предметом спорных договоров. Это решение оспорили в апелляционной инстанции.

В карточке дела указано третье лицо — Харатьян Дмитрий Вадимович. Он также числится среди тех, чьи представители просили суд об отмене обеспечительных мер.

