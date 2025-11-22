Автомобиль актера Дмитрия Харатьяна арестовали в рамках спора нескольких компаний

22 ноября 2025, 10:56

Суд в Твери наложил арест на автомобиль актера Харатьяна из-за спора компаний

Дмитрий Харатьян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Суд города Твери наложил арест на машину, приобретенную российским актером Дмитрием Харатьяном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.