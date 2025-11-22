«В памяти навсегда»: жена Александра Овечкина отпраздновала день рождения в Турции

22 ноября 2025, 11:28

Анастасия Шубская отметила день рождения в Стамбуле в кругу семьи

Александр Овечкин и Анастасия Шубская (Фото: Instagram* / @nastyashubskaya)

Пока 39-летний Александр Овечкин продолжает устанавливать новые рекорды в НХЛ, его супруга Анастасия Шубская решила провести несколько дней в кругу семьи и улетела в Стамбул, где отметила свой день рождения. Об этом она рассказала в соцсетях.





32-летняя модель прилетела в Турцию на короткий отдых и встретилась с близкими: отцом Кириллом Шубским, сёстрами Анной и Марией, а также племянницей Полиной. Одним из главных событий поездки стал праздничный ужин в честь дня рождения Анастасии. На торжестве именинница предстала в эффектном образе — белом платье-пиджаке мини, чёрном бра и бриллиантовых украшениях.



Анастасия Шубская с семьёй (Фото: Instagram* / @nastyashubskaya)

«Наша прекрасная поездка в Стамбул, которая останется в памяти навсегда», — написала Шубская.