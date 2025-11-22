Осудивший СВО рэпер Slimus оборвал все связи с Россией после провала концертов

22 ноября 2025, 10:36

Рэпер Slimus продал московскую квартиру и уехал в США после отмены концертов

Вадим Мотылёв (Фото: Telegram @azimutzvuk_public)

Рэпер Slimus, известный под настоящим именем Вадим Мотылёв, продал свою московскую квартиру и покинул Россию. Музыкант реализовал недвижимость в районе Беговой площадью 86 квадратных метров за 31 миллион рублей, что ниже её рыночной стоимости. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.