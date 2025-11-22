Осудивший СВО рэпер Slimus оборвал все связи с Россией после провала концертов
Рэпер Slimus, известный под настоящим именем Вадим Мотылёв, продал свою московскую квартиру и покинул Россию. Музыкант реализовал недвижимость в районе Беговой площадью 86 квадратных метров за 31 миллион рублей, что ниже её рыночной стоимости. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Поводом для отъезда стала отмена части его концертов в России во время попытки вернуться на сцену в 2024 году. Организаторы отменили три выступления из пяти запланированных. Причиной этому стали публикации активистов, которые нашли в текстах рэпера критику в адрес православной церкви и напомнили о его негативных высказываниях относительно спецоперации.
При этом созданное им концертное агентство «Азимут букинг» продолжает работать, но только за пределами России. Компания организует концерты в США. Недавно Slimus участвовал в прощальном туре рэпера Гуфа по американским городам, где они вместе исполнили композиции группы Centr. В рамках этих выступлений артисты собрали около 4000 зрителей.
Читайте также: