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«Ответила мне «Да!»: SHAMAN внезапно высказался о Мизулиной

SHAMAN считает Мизулину самой красивой женщиной в мире
Ярослав Дронов (Фото: Telegram/shaman_channel)

Ярослав Дронов (Фото: Telegram/shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину «самой красивой женщиной в мире», о чем написал в соцсетях.
«С кем еще, как не с родными людьми, можно делиться такими моментами. Вы все свидетели — самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов 7000 зрителей ответила мне «Да!». Просто праздник для моего сердца!» — написал исполнитель.
О том, что пара в отношениях, стало известно на одном из концертов певца. Затем Дронов разместил в сети воодушевленный пост, поблагодарив Мизулину и фанатов.

Ранее SHAMAN рассказал, как балует избранницу. Он объяснил, что для женщины является самым важным. Подробнее в нашем материале.

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