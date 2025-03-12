«Старые заслуги и поступки»: выяснилось, лишат ли званий Ахеджакову и Пугачеву

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)
Продюсер Иосиф Пригожин и концертный директор и продюсер Сергей Лавров считают, что Аллу Пугачеву и Лию Ахеджакову не стоит лишать званий и наград.
«Награды были им даны в тот период, когда они здесь присутствовали и работали, новых им уже не дадут. Они получили их за свои старые заслуги и поступки. Если возьмем Пугачеву, многие награды ей дали еще в период Советского Союза. «В чем смысл отмены наград — не понимаю», — сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.
Похожее мнение имеет концертный директор и продюсер Сергей Лавров, который также высказался против лишения званий Лии Ахеджаковой. Он отметил, что ее не признали иноагентом, хоть она многое наговорила против СВО. Тем не менее вычеркнуть Ахеджакову из фильмов «Служебный роман», «Ирония судьбы» или «Гараж» не получится.
«Кто же тогда знал, что она так изменится», — отметил Лавров.
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