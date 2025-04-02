«Просто предлагает себя!»: как выглядит и чем занимается 18-летняя наследница Олега Табакова Мария

Олег Табаков (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной — настоящий роман с элементами драмы, который когда-то вызвал немало споров. Он — великий артист, преподаватель и семейный человек, она — его юная студентка, которой судьба уготовила стать не просто его ученицей, но и возлюбленной.
Их отношения развивались вопреки общественным нормам, и спустя годы этот союз подарил миру двоих детей. О том, как складывалась их жизнь и кем стала дочь Мария, расскажет «Радио 1».
В начале 80-х годов Марина Зудина только поступила в ГИТИС и мечтала учиться у Олега Павловича Табакова. Для неё он был кумиром детства, и, как оказалось, судьба благосклонно выполнила её желание. Девушка попала на курс к знаменитому артисту, а уже на втором курсе между 48-летним педагогом и 18-летней студенткой вспыхнул роман.
На тот момент у Табакова уже была семья. С 1959 года он состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой, и у них росли двое детей: сын Антон (1960 год) и дочь Александра (1966 год). Роман Табакова с Зудиной был в секрете целых 10 лет. Лишь немногие догадывались о тёплых чувствах актёра к молодой студентке, но никто и предположить не мог, что он действительно уйдёт из семьи.
В 1995 году Олег Табаков и Марина Зудина официально поженились. В том же году у них родился сын Павел. Будучи ребёнком знаменитых родителей, он не мог остаться в стороне от мира искусства. Уже в 12 лет он впервые вышел на сцену МХТ им. Чехова, а позже поступил в театральную школу своего отца. Несмотря на знаменитую фамилию, Павел проходил вступительные испытания на общих основаниях, без поблажек.
Сегодня он востребованный актёр, сыгравший более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Звезда» (2014) и множество других известных работ.
В 2006 году у Олега Табакова и Марины Зудиной родилась дочь Мария. Тогда актёру было уже 70 лет, и он сам сомневался, стоит ли заводить ребёнка в таком возрасте. Он понимал, что, возможно, не сможет провести с дочерью достаточно времени. К сожалению, его опасения оправдались: в 2018 году, когда Маше было всего 11 лет, он скончался от сердечного приступа, вызванного, по мнению близких, сепсисом из-за зубных имплантов.
Мария получила престижное образование, обучаясь в британской школе в Москве и окончив элитную Хорошёвскую гимназию. В детстве она проявляла интерес к театру, но после смерти отца её увлечения изменились.
Сейчас 18-летняя Мария Табакова — яркая девушка, блистающая на красных дорожках вместе со своей мамой. Однако в отличие от старшего брата, она не мечтает о сцене. Её больше привлекает мир моды — она хочет стать дизайнером одежды.
О личной жизни девушка предпочитает не распространяться. Но её мама однажды намекнула, что у дочери уже есть возлюбленный — молодой человек из хорошей семьи.
Мария Табакова не боится экспериментов со стилем. Она часто появляется в откровенных образах, демонстрируя свою уверенность и яркую внешность. На одной из фотографий в соцсетях девушка позировала в эффектном красном платье, что вызвало шквал обсуждений. Некоторые подписчики посчитали снимок слишком смелым и откровенным.
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Как началась история любви Табакова и Зудиной
В начале 80-х годов Марина Зудина только поступила в ГИТИС и мечтала учиться у Олега Павловича Табакова. Для неё он был кумиром детства, и, как оказалось, судьба благосклонно выполнила её желание. Девушка попала на курс к знаменитому артисту, а уже на втором курсе между 48-летним педагогом и 18-летней студенткой вспыхнул роман.
На тот момент у Табакова уже была семья. С 1959 года он состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой, и у них росли двое детей: сын Антон (1960 год) и дочь Александра (1966 год). Роман Табакова с Зудиной был в секрете целых 10 лет. Лишь немногие догадывались о тёплых чувствах актёра к молодой студентке, но никто и предположить не мог, что он действительно уйдёт из семьи.
Олег Табаков и Марина Зудина (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)
Развод с Людмилой Крыловой стал настоящим потрясением. Особенно болезненно эту ситуацию восприняла их дочь Александра, которая так и не смогла простить отца. Если Антон со временем нашёл в себе силы наладить с ним отношения, то Александра больше никогда не общалась с Олегом Павловичем и даже не пришла на его похороны.
Брак Табакова и Зудиной и совместные дети
В 1995 году Олег Табаков и Марина Зудина официально поженились. В том же году у них родился сын Павел. Будучи ребёнком знаменитых родителей, он не мог остаться в стороне от мира искусства. Уже в 12 лет он впервые вышел на сцену МХТ им. Чехова, а позже поступил в театральную школу своего отца. Несмотря на знаменитую фамилию, Павел проходил вступительные испытания на общих основаниях, без поблажек.
Сегодня он востребованный актёр, сыгравший более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Звезда» (2014) и множество других известных работ.
В 2006 году у Олега Табакова и Марины Зудиной родилась дочь Мария. Тогда актёру было уже 70 лет, и он сам сомневался, стоит ли заводить ребёнка в таком возрасте. Он понимал, что, возможно, не сможет провести с дочерью достаточно времени. К сожалению, его опасения оправдались: в 2018 году, когда Маше было всего 11 лет, он скончался от сердечного приступа, вызванного, по мнению близких, сепсисом из-за зубных имплантов.
Олег Табаков с семьей (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)
Чем занимается Мария Табакова сегодня?
Мария получила престижное образование, обучаясь в британской школе в Москве и окончив элитную Хорошёвскую гимназию. В детстве она проявляла интерес к театру, но после смерти отца её увлечения изменились.
Сейчас 18-летняя Мария Табакова — яркая девушка, блистающая на красных дорожках вместе со своей мамой. Однако в отличие от старшего брата, она не мечтает о сцене. Её больше привлекает мир моды — она хочет стать дизайнером одежды.
О личной жизни девушка предпочитает не распространяться. Но её мама однажды намекнула, что у дочери уже есть возлюбленный — молодой человек из хорошей семьи.
Смелые образы и критика в сети
Мария Табакова не боится экспериментов со стилем. Она часто появляется в откровенных образах, демонстрируя свою уверенность и яркую внешность. На одной из фотографий в соцсетях девушка позировала в эффектном красном платье, что вызвало шквал обсуждений. Некоторые подписчики посчитали снимок слишком смелым и откровенным.
«Девочка сидит на кровати, едва одета! Кажется, просто предлагает себя! Не очень подходящее фото для дочери таких знаменитых родителей», — писали пользователи интернета.
Мария Табакова (фото: Instagram* / tabakova.maria)
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова