«У нас все хорошо»: звезда Disney Росс Линч раскрыл подробности брака
Актер Росс Линч подтвердил тайную свадьбу и впервые рассказал о супруге
Актер Росс Линч, получивший известность благодаря проектам Disney, впервые публично подтвердил, что женился. О тайном бракосочетании артист рассказал на премьере фильма «Хартленд». Как сообщает People, 30-летний Линч появился на мероприятии с золотым обручальным кольцом, которое привлекло внимание журналистов.
Представители прессы поинтересовались у актера его личной жизнью, и он не стал отрицать, что теперь состоит в браке. При этом Линч дал понять, что не собирается подробно рассказывать о супруге, поскольку она предпочитает оставаться в стороне от публичности и не стремится к вниманию со стороны поклонников и СМИ.
«Моя жена не очень любит все, что связано со славой, поэтому я стараюсь быть внимательным и уважительным к ее позиции. Но у нас все хорошо», — поделился актер.Первые предположения о том, что в личной жизни артиста произошли серьезные перемены, появились еще весной. Тогда Линч вернулся в соцсети и в ответ на комментарий одного из поклонников, касавшийся возможной женитьбы, намекнул, что аудитория «очень многое» пропустила.
Еще один повод для обсуждений появился в августе, когда актер опубликовал фотографию, на которой на его пальце было заметно золотое кольцо. Теперь Линч фактически подтвердил догадки поклонников, однако подробности свадьбы и имя своей избранницы раскрывать не стал.