«У нас все хорошо»: звезда Disney Росс Линч раскрыл подробности брака

06 ноября 2026, 22:31

Актер Росс Линч подтвердил тайную свадьбу и впервые рассказал о супруге

Росс Линч (Фото: Instagram* / @ross_lynch)

Актер Росс Линч, получивший известность благодаря проектам Disney, впервые публично подтвердил, что женился. О тайном бракосочетании артист рассказал на премьере фильма «Хартленд». Как сообщает People, 30-летний Линч появился на мероприятии с золотым обручальным кольцом, которое привлекло внимание журналистов.





Представители прессы поинтересовались у актера его личной жизнью, и он не стал отрицать, что теперь состоит в браке. При этом Линч дал понять, что не собирается подробно рассказывать о супруге, поскольку она предпочитает оставаться в стороне от публичности и не стремится к вниманию со стороны поклонников и СМИ.





«Моя жена не очень любит все, что связано со славой, поэтому я стараюсь быть внимательным и уважительным к ее позиции. Но у нас все хорошо», — поделился актер.