«Я очень злой человек»: Сергей Дружко рассказал, что выводит его из себя

06 ноября 2026, 21:35

Сергей Дружко признался, что его раздражает человеческая глупость

Сергей Дружко (Фото: Instagram* / @druzhkos)

Актер и телеведущий Сергей Дружко откровенно высказался о своем характере и признался, что далеко не всегда бывает спокойным и сдержанным. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист считает себя довольно конфликтным и вспыльчивым человеком, которому бывает непросто справляться с эмоциями. При этом на съемочной площадке он старается не демонстрировать окружающим свою темпераментность и держать себя в руках.



О своих особенностях Дружко рассказал во время пресс-дня сериала «Роддом» на телеканале СТС. Когда артиста спросили, что может вывести его из себя, он без долгих раздумий назвал одну из самых распространенных причин раздражения — человеческую глупость.





«Я очень конфликтный, очень злой и бешеный человек, очень темпераментный. Я на площадке стараюсь это скрывать. [Что может вывести из себя?] Человеческая тупость», — отрезал Дружко.