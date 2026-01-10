«Просто цветочки»: Филипп Киркоров раскрыл секрет своего райдера
Певец Филипп Киркоров рассказал о содержании своего концертного райдера
Певец Филипп Киркоров рассказал о требованиях к организаторам своих выступлений. Как сообщает издание «СтарХит», артист называет свой райдер скромным.
58-летний исполнитель хита «Цвет настроения синий» отметил, что не предъявляет строгих требований.
«Мой райдер по сравнению с некоторыми понтами моих коллег — просто цветочки. Что в нём должно быть? Бутерброды обязательно — с колбасой докторской, сыром, зефирчиком. Я перед концертом не могу есть. Должен выйти на сцену голодный. Именно так артист должен выступать — это закон», — рассказал певец.Сейчас у Киркорова плотный график с концертами и съёмками. Он тщательно готовится к каждому мероприятию, чтобы не подводить зрителей. При этом артист анонсировал планы на 2026 год.
На концертах в Live Арене он представит программу из знаковых хитов за 40 лет карьеры. Филипп рассматривает эти выступления как генеральную репетицию перед своим 60-летием в 2027 году.