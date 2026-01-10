Сухоруков шокировал откровением о Пугачёвой и идеей фильма с цифровым Бодровым

10 января 2026, 16:37

Сухоруков заявил о желании снять «Брат-3» с цифровым образом Сергея Бодрова

Виктор Сухоруков (Фото: Instagram* @viktor_sukhorukov_official)

Российский актёр Виктор Сухоруков рассказал о своей карьере и отношениях с Аллой Пугачёвой. Его слова приводит издание «Экспресс газета».





Актёр заявил, что хочет «испустить свой последний вздох на сцене». При этом Сухоруков раскрыл, что предлагал режиссёру Алексею Балабанову снять «Брат-3» с цифровой копией Сергея Бодрова.

«А как ты себе представляешь это без Бодрова?» — сказал он. Я говорю: ну, такие технологии… Тем более, огромное количество сохранилось материала и от первого фильма, и от второго, документальный фильм же снимали. Можно было собрать… Мне кажется, страна рыдала бы», — рассказал Виктор.

«Сегодня это пожилая, больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня это другой человек. Чужой. Прости, Алла Борисовна», — резюмировал актёр.