Раскрыты заработки уехавшей из России Светланы Лободы
Певица Светлана Лобода планирует гастролировать в США. Об этом сообщает «Абзац».
Лобода теперь строит карьеру за рубежом. Однако, как она сама отмечает, прежние успехи и гонорары сейчас недостижимы. В ближайшее время артистка начнёт тур по городам США, включая Нью-Йорк, Бостон и Лос-Анджелес.
Минимальная стоимость билета составляет 79 долларов. На текущий момент продажи идут невысокими темпами — билеты купили менее чем на 30% мест. В случае полных залов певица может получить около 6 миллионов рублей.
После переезда из России у Светланы ни разу не было аншлагов, а её концерты обычно проходят на небольших площадках. При этом Лобода предъявляет высокие требования к условиям на гастролях. Она настаивает на размещении только в люксовых отелях и на передвижении на автомобилях премиум-класса.
