«Просто жертва ошибок юности»: Маша Малиновская пожалела о пластике и своей неспособности остановиться

Маша Малиновская (Фото: Instagram* @malinovskaya_tv)
Ведущая Маша Малиновская призналась, что жалеет о множестве пластических операций и уколах красоты, которые не помогли ей полюбить себя. Неудачная процедура с филлерами заставила ее пересмотреть взгляды на хирургию. То, что казалось в юности хорошим решением, с течением времени стало восприниматься как ошибка.
С юности Маша стремилась к «кукольной» внешности, изменив нос, скулы и губы. Она увеличивала и уменьшала грудь, удаляла комки Биша, пытаясь достигнуть своего идеала. Но последняя операция с филлерами стала поворотной. Гель лег комками, причинив боль и вынудив потратить сотни тысяч рублей и девять лет на исправление.
Теперь 44-летняя телеведущая считает, что молодым девушкам не стоит торопиться с пластикой. Маша уверена, что вместо операций лучше работать с психологом, чтобы принять себя.
Малиновская до сих пор борется с недовольством своей внешностью, считая лицо и фигуру далекими от идеала. Но теперь она выбирает путь самопринятия, а не новые процедуры.
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Маша Малиновская (Фото: Instagram* @malinovskaya_tv)
Теперь 44-летняя телеведущая считает, что молодым девушкам не стоит торопиться с пластикой. Маша уверена, что вместо операций лучше работать с психологом, чтобы принять себя.
Маша Малиновская в молодости (Фото: кадр из передачи на «Муз-ТВ»)
«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19—20 лет, я была очень красивой… Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них… Не могу остановиться, но при этом я против. Я просто жертва. Вообще было бы идеально, чтобы хирурги отправляли пациентов к психологу», — призналась звезда в беседе с «Экспресс Газетой».
Маша Малиновская (Фото: Instagram* @malinovskaya_tv)
Малиновская до сих пор борется с недовольством своей внешностью, считая лицо и фигуру далекими от идеала. Но теперь она выбирает путь самопринятия, а не новые процедуры.
«Я толстоватая и мне надо похудеть килограммов на 15. Не считаю себя симпатичной. (....) Сейчас, если бы у меня возникла мысль что-то в себе переделать, я бы сначала пошла к психологу», — объяснила она.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева