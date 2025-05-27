Солистка группы «Мираж» удивляет поклонников своим преображением

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Солистка легендарной группы «Мираж» Маргарита Суханкина, которой сейчас 61 год, удивляет поклонников своим преображением. Певица, известная ранее своими пышными формами, значительно похудела и теперь радует зрителей не только своим голосом, но и новым образом. Об этом пишет «Экспресс газета».
На недавних концертах Маргарита появилась в стильных нарядах из кожи и на высоких каблуках, демонстрируя невероятную энергию и уверенность. Фанаты отмечают, что она выглядит потрясающе и способна отдаться выступлениям на полную катушку, несмотря на возраст.
Поклонники активно обсуждают её изменения: «На таких каблуках я даже стоять не смогу», «Уже за шестьдесят, а она вживую поёт несколько часов на таких каблуках!» Многие также поддерживают её, отмечая, что Маргарита открыто говорит о проведённой операции по уменьшению желудка и преодолении трудностей в жизни.
Бородина ответила на критику Сердюкова про его «неадекватность» с истерикой в реалити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Поклонники активно обсуждают её изменения: «На таких каблуках я даже стоять не смогу», «Уже за шестьдесят, а она вживую поёт несколько часов на таких каблуках!» Многие также поддерживают её, отмечая, что Маргарита открыто говорит о проведённой операции по уменьшению желудка и преодолении трудностей в жизни.
Бородина ответила на критику Сердюкова про его «неадекватность» с истерикой в реалити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова