«Процессом можно управлять»: Глафира Тарханова откровенно поделилась опытом родов в домашних условиях
Глафира Тарханова откровенно рассказала о своём опыте домашних родов. Актриса призналась, что всех пятерых детей она родила дома и каждый раз основательно готовилась к этому событию.
Исключением стали лишь пятые роды — перед ними она решила не посещать специальные курсы. При этом Тарханова подчеркнула, что не призывает поклонниц рожать дома. По её словам, существуют признаки, по которым можно понять, что что-то идёт не так, и тогда важно своевременно обратиться за медицинской помощью.
«Во время пятых родов я уже чётко понимала, что, в принципе, этим процессом можно управлять», — произнесла артистка в шоу «В гостях у Ханги».
Глафира Тарханова замужем за актёром Малого театра Алексеем Фаддеевым. Они познакомились в 2005 году на съёмках фильма «Главный калибр», а уже через полгода сыграли свадьбу. В семье растут пятеро детей: 17-летний Корней, 15-летний Ермолай, 12-летний Гордей, семилетний Никифор и полуторагодовалая Лукерья.