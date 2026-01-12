«Процессом можно управлять»: Глафира Тарханова откровенно поделилась опытом родов в домашних условиях

12 января 2026, 22:04

Актриса Глафира Тарханова поделилась опытом родов в домашних условиях

Глафира Тарханова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глафира Тарханова откровенно рассказала о своём опыте домашних родов. Актриса призналась, что всех пятерых детей она родила дома и каждый раз основательно готовилась к этому событию.





Исключением стали лишь пятые роды — перед ними она решила не посещать специальные курсы. При этом Тарханова подчеркнула, что не призывает поклонниц рожать дома. По её словам, существуют признаки, по которым можно понять, что что-то идёт не так, и тогда важно своевременно обратиться за медицинской помощью.





«Во время пятых родов я уже чётко понимала, что, в принципе, этим процессом можно управлять», — произнесла артистка в шоу «В гостях у Ханги».