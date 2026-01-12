12 января 2026, 17:36

Сергей Газаров (Фото: Instagram* @ sergey_gazarov)

Карьера этого артиста является ярким отражением эпохи перемен. 13 января свой день рождения отмечает актер Сергей Газаров, известный публике по ролям в картинах «Доктор Тырса», «Next 2» и «12». Его путь от бакинского паренька с акцентом, который смешил приёмную комиссию ГИТИСа, до художественного руководителя двух ведущих московских театров — это история таланта, пробивающего себе дорогу, невероятной работоспособности и умения выживать в самые сложные времена. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Газарова Личная жизнь Сергея Газарова «Режиссёр-людоед» и громкий кастинговый скандал Жизнь Газарова после Театра сатиры



Биография Сергея Газарова

Сергей Газаров (Фото: Instagram* @ sergey_gazarov)

Личная жизнь Сергея Газарова

«Режиссёр-людоед» и громкий кастинговый скандал

Сергей Газаров (Фото: Instagram* @ sergey_gazarov)

Жизнь Газарова после Театра сатиры