Путь из Баку в «Табакерку», уход от Джигарханяна и управленческий скандал: за что Сергея Газарова прозвали «режиссёром-людоедом»?
Карьера этого артиста является ярким отражением эпохи перемен. 13 января свой день рождения отмечает актер Сергей Газаров, известный публике по ролям в картинах «Доктор Тырса», «Next 2» и «12». Его путь от бакинского паренька с акцентом, который смешил приёмную комиссию ГИТИСа, до художественного руководителя двух ведущих московских театров — это история таланта, пробивающего себе дорогу, невероятной работоспособности и умения выживать в самые сложные времена. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Сергея ГазароваАртист появился на свет 13 января 1958 года в солнечном Баку. Творческая атмосфера царила в доме с детства: его мама обладала прекрасным голосом и часто устраивала импровизированные домашние концерты, заражая сына любовью к искусству. Первая попытка поступить в местный театральный институт провалилась — юноша не сдал экзамен по русскому языку. Не сломленный неудачей, он устроился рабочим сцены в Бакинский Дом офицеров, где целый год наблюдал за профессионалами и готовился к новому штурму.
Следующей целью стала Москва и ГИТИС. На вступительных экзаменах в мастерскую Олега Табакова он читал отрывок из гоголевского «Носа» с таким ярким кавказским акцентом, что члены комиссии буквально «попадали с кресел от смеха». Педагоги уговаривали Табакова не брать провинциала, но мэтр, разглядев талант, настоял на своём. Этот поступок наставника Газаров вспоминает с неизменной благодарностью.
Окончив институт в 1980 году, Газаров начал службу в театре «Современник», а затем, по приглашению Табакова, перешёл в его легендарную «Табакерку». Именно здесь, внимательно наблюдая за работой мастера, он впитал основы режиссуры. Уже в 1991 году его постановка «Ревизора» на сцене «Табакерки» была удостоена премии Союза театральных деятелей как лучший спектакль года.
Параллельно с театром развивалась и кинокарьера. Дебют состоялся в 1980 году в фильме «Незваный друг», а первую главную роль — латиноамериканца Рауля Санчеса — он сыграл в 1984 году в социальной драме «Выигрыш одинокого коммерсанта». В 1991 году, почувствовав уверенность в своих силах, Газаров ушёл из-под крыла Табакова и попытался основать частную кинокомпанию «Никита и Пётр».
Однако 90-е годы оказались неподходящим временем для амбициозных планов: как сам актёр позже вспоминал, что спонсоров «то отстреливали, то взрывали, то банкротили». Бизнес-проект провалился, вынудив Газарова вернуться в театр, но уже в новом качестве — в 1998 году он стал главным режиссёром театра под руководством Армена Джигарханяна. Помимо творчества, в «лихие 90-е» Газаров обзавёлся и собственным рестораном, где подают блюда восточной и узбекской кухни.
Личная жизнь Сергея ГазароваЛичная жизнь Сергея Газарова была освещена как светом огромной любви, так и тенью глубокой трагедии. Со своей первой женой, одарённой актрисой Ириной Метлицкой, он познакомился ещё в студенческие годы. Их брак, продлившийся 14 лет, был очень счастливым. В семье родились два сына — Никита и Пётр. Однако в 1997 году Ирина скоропостижно скончалась от лейкемии, оставив Сергея с двумя маленькими детьми. Эта потеря стала для него тяжёлым ударом, а забота о сыновьях полностью легла на его плечи. Старший, Никита, пошёл по финансовой стезе, окончив Высшую школу экономики, а младший, Пётр, стал музыкантом и уехал жить в Америку.
Спустя годы жизнь подарила Газарову второй шанс на личное счастье. Он встретил свою нынешнюю жену Елену в собственном ресторане, куда та пришла в качестве журналиста, чтобы взять у него интервью. Елена младше артиста на 18 лет. Их отношения развивались постепенно и в 2007 году увенчались рождением сына Степана. Семья стала для Газарова тихой гаванью и надёжной опорой, особенно в периоды профессиональных бурь.
«Режиссёр-людоед» и громкий кастинговый скандалЖёсткость и бескомпромиссность Сергея Газарова как руководителя стали легендой театральных кулуаров. Возглавив в 1998 году театр Армена Джигарханяна, он провёл радикальную чистку труппы, оставив лишь несколько человек из прежнего состава. Его стиль управления, основанный на жёсткой дисциплине и требовании полного подчинения режиссёрской воле, быстро принёс ему за глаза прозвище «режиссёр-людоед». Сам Газаров объяснял свою позицию просто: театр, по его мнению, — это «режиссёрская диктатура», и без «твёрдой руки» он стремительно превращается в балаган.
Новый виток скандалов разгорелся уже в период его руководства Московским академическим театром сатиры (2021-2024). В 2023 году, по данным таблоидов, в театре вспыхнул конфликт из-за кастинга на главную роль в спектакле «Маскарад» по Лермонтову. Газаров отдал роль Евгения Арбенина популярному актёру Максиму Аверину. Это решение якобы вызвало возмущение части труппы, так как про Аверина давно ходили «слухи» о нетрадиционной сексуальной ориентации**, что, по мнению неких «источников», не соответствовало образу лермонтовского героя. Кроме того, обсуждалась и возможность того, что роль Нины, жены Арбенина, также может сыграть мужчина. Сам Газаров, будучи опытным провокатором и знатоком сценических законов, подобные сплетни никогда публично не комментировал, предпочитая, чтобы говорили о его работе, а не о перипетиях закулисной жизни.
Жизнь Газарова после Театра сатиры
Несмотря на скандальное завершение своего руководства Театром сатиры в июне 2024 года, Сергей Газаров не собирается уходить на покой. Энергия и творческие амбиции по-прежнему движут им. Сегодня актёр остаётся востребованным в кино. Он продолжает сниматься, появляясь в характерных ролях, которые оттачивал десятилетиями: властные чиновники, криминальные авторитеты, колоритные представители элиты.
Из последних проектов, в которых можно было видеть Газарова, стоит отметить остросюжетные сериалы и полнометражное кино, продолжающие линию «бандитского Петербурга» или политических интриг, столь популярных у российского зрителя. Его опыт и уникальная, мгновенно узнаваемая харизма делают его незаменимым для режиссёров, работающих в этом жанре.
Параллельно Газаров не оставляет и театральную режиссуру, выступая в качестве приглашённого постановщика. Он по-прежнему верен своему принципу: «Делом надо заниматься, господа, делом». Для человека, который прошёл путь от бакинского дворового мальчишки до хозяина главных театральных сцен Москвы, скандалы и споры — не более чем фон для главного: непрекращающегося творческого процесса, в котором он находит свои настоящие счастье и смысл.