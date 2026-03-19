Провал на красной дорожке: Кардашьян споткнулась и чуть не упала в кусты
Появление Ким Кардашьян на ежегодной вечеринке Vanity Fair после премии «Оскар» чуть не закончилось неприятным инцидентом. Об этом сообщает StarHit.
По информации очевидцев, знаменитость шла по тротуару в разгар торжества в туфлях на экстремально высоких каблуках, когда внезапно споткнулась и полетела прямо в кусты. К счастью, помощники успели вовремя подхватить Кардашьян и предотвратить падение.
Сама Ким сообщила, что слегка повредила лодыжку и извинилась за неловкость, однако уже через несколько минут вернулась к вечеринке и продолжила блистать среди гостей в роскошном наряде.
