«Проводили Пашу в цинке»: тело Техника отправили из Тайланда в Москву

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Директор Паши Техника Марк Яровный вышел на связь из больницы, где умер рэпер, и сообщил, что тело музыканта наконец смогли отправить в Москву.
Яровный прилетел на Пхукет к Технику на прошлой неделе и был рядом с ним, когда врачи отключили его от аппарата по поддержанию жизнедеятельности.
Директор музыканта опубликовал официальное медицинское заключение о смерти Ивлева на тайском языке. Причинами смерти в документе указываются острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточненная.
Тело Техника несколько дней не могли забрать из медучреждения, однако сегодня это наконец удалось сделать.
Он добавил, что похороны Ивлева состоятся не скоро, так как сначала тело должно прийти в Россию, там оно какое-то время будет находиться в морге, пока родственники будут искать место на кладбище. По словам Яровного, всё это не так быстро и просто.
Паши Техника не стало 4 апреля в больнице в Таиланде. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь рэпера, рядом до последнего находилась его бывшая жена Ева Карицкая.
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Директор музыканта опубликовал официальное медицинское заключение о смерти Ивлева на тайском языке. Причинами смерти в документе указываются острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточненная.
Тело Техника несколько дней не могли забрать из медучреждения, однако сегодня это наконец удалось сделать.
«Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена. Завтра Легенда будет уже в Москве», — сообщил Яровный.
Он добавил, что похороны Ивлева состоятся не скоро, так как сначала тело должно прийти в Россию, там оно какое-то время будет находиться в морге, пока родственники будут искать место на кладбище. По словам Яровного, всё это не так быстро и просто.
Паши Техника не стало 4 апреля в больнице в Таиланде. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь рэпера, рядом до последнего находилась его бывшая жена Ева Карицкая.
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Наркодилер, обвиняемый в смерти Техника, вышел на связь: «Тысячи сообщений, что я убил Пашу. Наоборот, отбирал вещества»
Элина Позднякова