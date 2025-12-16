«Проявлять слабость»: Российский депутат призвал «отменить» Чулпан Хаматову
Депутат Иванов предложил ввести полный запрет на любое упоминание Хаматовой
Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести в России полный запрет на упоминание актрисы Чулпан Хаматовой.
В беседе с «NEWS.ru» Иванов заявил, что позиция Хаматовой противоречит духовно-нравственным ценностям общества и вредит культурному пространству.
«Терпеть далее её присутствие на экранах и в афишах — значит, проявлять слабость в защите нашего суверенитета в сфере культуры. Необходимо внести имя артистки в специальный перечень лиц, чьё участие в любых кинематографических, театральных или телевизионных проектах на территории России будет невозможно», — высказался парламентарий.Депутат пояснил, что это ограничит публичность тех, кто проявляет неуважение к гражданам и государству. Он предложил законодательно запретить финансировать проекты таких лиц и добавил, что на афишах должны быть артисты, которые любят страну.