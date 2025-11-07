«Самое ненавистное — династии»: Виктор Дробыш шокировал заявлением о внуках
Виктор Дробыш высказался против звёздных династий
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказал своё мнение о звёздных династиях. На праздновании 30-летия «Русского Радио» он сообщил, что недолюбливает эту практику. По этой причине продюсер не настаивает, чтобы его внуки выбирали определённую профессию.
В беседе с Пятым каналом Дробыш отметил, что почти не участвует в воспитании внуков. Он считает, что эта задача в первую очередь лежит на родителях. Продюсер добавил, что если его внучка захочет работать в шоу-бизнесе и обратится к нему за поддержкой, он сначала попытается её отговорить.
«Но, если хочет, конечно, пусть будет. Мне кажется, не надо никому навязывать свои желания. Самое ненавистное — династии», — заявил композитор.Ранее Виктор Дробыш заявил, что возвращение «Тату» обречено на провал.