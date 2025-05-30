Стало известно о помолвке Стаси Милославской на концерте Меладзе в Турции

Актрисе Стасе Милославской сделали предложение, она сказала «да»
Стася Милославская (Фото: Instagram*/milostasii)

О помолвке актрисы Стаси Милославской сообщает Telegram-канал портала Super.ru. Обозреватели опубликовали кадры с концерта певца Валерия Меладзе в Турции.



«Я не буду многословить. Стася, я люблю тебя», — сказал мужчина, протянув колечко и встав на колено. Девушка согласилась, после чего присутствующие скандировали ее имя.
Валерий Меладзе не остался в стороне от такого события и предложил паре остаться, чтобы спеть еще несколько песен. Исполнитель обрадовался помолвке, обняв Стасю. Ее молодой избранник спел с артистом на сцене.



Перед этим Стася Милославская говорила, кто ее интересует. По словам звезды, «мужчина на этапе котлована» ей не подходит.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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