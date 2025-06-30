Проживающий в США Валерий Леонтьев отремонтировал трёхуровневую квартиру в Москве

30 июня 2025, 18:07

Валерий Леонтьев (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Валерий Леонтьев отремонтировал трёхуровневую квартиру в центре Москвы. Несмотря на то, что певец с женой Людмилой Исакович большую часть времени проводит в США, он регулярно приезжает в российскую столицу.





В Москве у покинувшего Россию исполнителя осталась роскошная квартира в Колокольниковом переулке.





«Валерий Леонтьев бывает регулярно в Москве. Занимается своими личными, бытовыми делами, постоянно встречается с друзьями. Недавно отремонтировал московскую квартиру. Дел у него много, наслаждается отдыхом, жизнью впервые без плотного гастрольного режима», – сообщили коллеги из окружения артиста в беседе с KP.ru.