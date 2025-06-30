Проживающий в США Валерий Леонтьев отремонтировал трёхуровневую квартиру в Москве

Валерий Леонтьев (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Валерий Леонтьев отремонтировал трёхуровневую квартиру в центре Москвы. Несмотря на то, что певец с женой Людмилой Исакович большую часть времени проводит в США, он регулярно приезжает в российскую столицу.



В Москве у покинувшего Россию исполнителя осталась роскошная квартира в Колокольниковом переулке.

«Валерий Леонтьев бывает регулярно в Москве. Занимается своими личными, бытовыми делами, постоянно встречается с друзьями. Недавно отремонтировал московскую квартиру. Дел у него много, наслаждается отдыхом, жизнью впервые без плотного гастрольного режима», – сообщили коллеги из окружения артиста в беседе с KP.ru.
Сейчас Леонтьев редко выходит на сцену. Основной его доход идёт от сдачи в аренду апартаментов в Испании и США. Вырученные деньги он вкладывает в инвестиции.

Жена артиста, 71-летняя Людмила Исакович, также успешно зарабатывает в Штатах. Она владеет мини-отелем и салоном груминга для собак.
Анастасия Чинкова

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