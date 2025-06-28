76-летний Валерий Леонтьев вышел на сцену во Франции в майке с глубоким вырезом
Певец Валерий Леонтьев зажег на сцене во Франции, выступив в ярком образе — артист надел майку с глубоким вырезом. Певец очаровал публику энергией и стилем, несмотря на годы. Об этом сообщает издание «Woman.ru».
Народный артист РФ вышел на сцену в черной майке с глубоким вырезом, темных штанах с кожаными вставками и пиджаке с ярким бело-красно-черным принтом. Отмечается, что певец выглядел великолепно для своего возраста и выложился во время выступления на все 100%. Интернет-пользователи завалили его комплиментами, восхищаясь чистотой голоса и неувядающей харизмой.
Выступление, за которое артисту обещали заплатить 15 миллионов рублей, стало частью его гастролей, согласованных еще в апреле. Живущий в США с женой, у которой там свой бизнес, Леонтьев редко приезжает в Россию — последний раз он выступал в 2024 году на творческом вечере Игоря Крутого.
Однако в конце мая появилась информация, что вскоре фанаты Леонтьева в РФ вновь смогут увидеть звезду. Его приезда в Россию стоит ждать в конце лета. Концертный директор певца Борис Чигирев сообщал, что Леонтьев появится на фестивале «Новая волна» в Казани.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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