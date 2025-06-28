76-летний Валерий Леонтьев вышел на сцену во Франции в майке с глубоким вырезом

28 июня 2025, 06:02

Валерий Леонтьев (Фото: кадр видео Instagram* @valera_leontiev)

Певец Валерий Леонтьев зажег на сцене во Франции, выступив в ярком образе — артист надел майку с глубоким вырезом. Певец очаровал публику энергией и стилем, несмотря на годы. Об этом сообщает издание «Woman.ru».