«Снится в страшных снах»: Сергей Соседов назвал надоевшую песню Леонтьева

Сергей Соседов и Георгий Иващенко (фото: «Радио 1»)
Музыкальный критик Сергей Соседов в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» поделился своим мнением об артистах, которые, несмотря на усталость, продолжают работать в прежнем режиме.
Его удивляет, что многие певцы верят в своё дело и день за днём выходят на сцену с одними и теми же песнями, не уставая от постоянных концертов и перелётов. По словам критика, даже искренняя любовь к профессии не спасает артистов от усталости.
Соседов добавил,что многие исполнители уже не могут сменить род деятельности и фактически становятся заложниками своего выбора. При этом страх потерять популярность и быть забытыми из-за появления новых звёзд заставляет их продолжать исполнять одни и те же хиты.
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«Эти бесконечные концерты, бесконечные перелеты, один и тот же репертуар. Тебе не надоело? А они то выходят каждый день с концертами, поют одно и тоже», — отметил он.
Соседов добавил,что многие исполнители уже не могут сменить род деятельности и фактически становятся заложниками своего выбора. При этом страх потерять популярность и быть забытыми из-за появления новых звёзд заставляет их продолжать исполнять одни и те же хиты.
«Вот Валера Леонтьев. Я представляю, что ему "Казанова" уже снится в страшных снах. А вот надо петь, все просят. И будешь в 70 лет этого "Казанову" исполнять. Для меня это удивительно: как по мне, так никаких денег не надо, я бы сказал: все, с "Казановой" закончено. И денег сам отдам, чтобы не петь это. Ну надоело», — сказал критик.
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Дайана Хусинова