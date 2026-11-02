«Прям совсем»: Сергей Зверев раскритиковал одинаково одетых москвичек

02 ноября 2026, 17:51

Сергей Зверев заявил, что ему нравится стиль людей во всех районах Москвы

Сергей Зверев (Фото: Instagram* @zverevsuperstar)

Шоумен и чемпион мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал, что ему нравится стиль людей во всех районах Москвы.





В интервью телеканалу «Москва 24» Сергей заявил, что везде встречаются как очень стильные, так и совсем одинаковые люди.

«Есть модные, очень модные люди, а есть прям совсем... Помните, был период, что «лабубу» все носили? Вот эту лабуду. Это прямо совсем (посредственность — прим. ред.)», — отметил Зверев.