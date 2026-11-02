«Прям совсем»: Сергей Зверев раскритиковал одинаково одетых москвичек
Сергей Зверев заявил, что ему нравится стиль людей во всех районах Москвы
Шоумен и чемпион мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал, что ему нравится стиль людей во всех районах Москвы.
В интервью телеканалу «Москва 24» Сергей заявил, что везде встречаются как очень стильные, так и совсем одинаковые люди.
«Есть модные, очень модные люди, а есть прям совсем... Помните, был период, что «лабубу» все носили? Вот эту лабуду. Это прямо совсем (посредственность — прим. ред.)», — отметил Зверев.Стилист признался, что иногда замечает интересно одетых москвичей на Патриарших прудах, хотя, по его словам, нередко туда приходят и по 20 одинаково одетых девушек, которые следят за трендами в соцсетях и перенимают их друг у друга.
Шоумен добавил, что порой замечает на столичных улицах очень ярких горожан, которые проявляют свою индивидуальность и при этом не носят знаменитые бренды. В этом случае он может подойти, сделать комплимент и расспросить подробнее про наряд.