«Сказочное»: актриса Кристина Асмус показала бойфренда, личность которого держит в тайне

13 января 2026, 17:04

Актриса Кристина Асмус поделилась редкими снимками с загадочным избранником

Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Кристина Асмус, уже несколько месяцев интригующая поклонников своим романом с таинственным молодым человеком, решила показать его на фото во время отдыха на Бали.





На снимках избранник актрисы показан только со спины — его лицо остаётся скрытым, однако по позам и вниманию к Асмус становится понятно, что пара счастлива вместе.

Возлюбленный Кристины Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

«Сказочное», — коротко подписала публикацию Кристина, подчеркнув необычность и красоту места, где они проводят совместное время.