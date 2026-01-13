«Сказочное»: актриса Кристина Асмус показала бойфренда, личность которого держит в тайне
Актриса Кристина Асмус поделилась редкими снимками с загадочным избранником
Кристина Асмус, уже несколько месяцев интригующая поклонников своим романом с таинственным молодым человеком, решила показать его на фото во время отдыха на Бали.
На снимках избранник актрисы показан только со спины — его лицо остаётся скрытым, однако по позам и вниманию к Асмус становится понятно, что пара счастлива вместе.
«Сказочное», — коротко подписала публикацию Кристина, подчеркнув необычность и красоту места, где они проводят совместное время.Судя по кадрам, отдых проходит в расслабленной атмосфере, а сама актриса выглядит сияющей и довольной.
Напомним, впервые о новом романе Асмус заговорили в мае прошлого года. Тогда детали отношений оставались под большим секретом, и актриса тщательно охраняла личную жизнь. Только в сентябре 2025 года Кристина официально подтвердила свои отношения, публикуя несколько фото с совместного уикенда, где бойфренд также был показан со спины, чтобы сохранить интригу.
Поклонники активно обсуждают снимки, отмечая, что, несмотря на скрытую личность избранника, на фото видна искренняя привязанность пары и счастье актрисы. Это один из редких случаев, когда Кристина делится своим личным временем в соцсетях, не раскрывая при этом всех деталей.