Стало известно, какие последствия могут ждать Долину из-за «незарегистрированного дворца»
Выяснилось, что помимо московской квартиры у Ларисы Долиной есть крупная загородная недвижимость в Подмосковье — в элитном посёлке Славино.
Сначала на участке появился дом площадью около 360 квадратных метров — его певица не раз показывала публично. Однако позже на территории был возведён ещё один особняк — уже на 660 м², который так и не был оформлен в собственность.
Второй дом не зарегистрирован с 2011 года, из-за чего налог на него не уплачивался вплоть до 2024 года. Формально здание существует, используется и пригодно для проживания, но юридически как объект недвижимости не оформлено.
Адвокат Ольга Власова в комментарии «Звездачу» пояснила, что подобная схема действительно возможна, поскольку в российском законодательстве нет строгих сроков, обязывающих собственника регистрировать построенный жилой дом.
По словам специалиста, если контролирующие органы докажут факт использования недвижимости, владельцу могут доначислить налог за весь период, а также пени и штрафы. Речь идёт о гражданско-правовой ответственности, однако при крупных суммах задолженности вопрос может выйти и в более серьёзную плоскость.
