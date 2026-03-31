«Мой лишний вес был от нервов»: Ольга Дибцева раскрыла детали трансформации тела

Ольга Дибцева за два года похудела с 93 до 56 килограммов после вторых родов

Ольга Дибцева (Фото: Instagram* @dibulik)

Актриса Ольга Дибцева за два года после вторых родов снизила вес с 93 до 56 килограммов при росте 165 сантиметров. В личном блоге она назвала комфортным для себя именно этот показатель.





Критическим моментом Ольга считает период после родов, когда знакомые не смогли определить, сделали фотографию до появления ребёнка или после.



По словам артистки, успех принесла не работа с врачами и не сдача анализов, а внутренняя трансформация: она изменила восприятие собственного тела и нашла для себя мотивацию. Дибцева отметила, что долгое время вес увеличивался из-за стресса — так она «заедала» волнения и неудовлетворённость жизнью.

«Реально, я худею всю жизнь, сколько себя помню. Мой лишний вес был у меня от нервов. Я переживала, страдала, была недовольна своей жизнью. И заедала это большим количеством еды», — рассказала звезда.