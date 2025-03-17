«Заслужила свои звания»: Лариса Долина заступилась за покинувшую Россию Аллу Пугачёву

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)
Народная артистка России Лариса Долина заступилась за покинувшую страну Аллу Пугачёву, которую требуют лишить всех наград.
В беседе с Kp.ru Долина отметила, что Пугачёва заслужила присвоенное ей звание народной артистки СССР.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
«Я не стану это обсуждать. Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», – высказала своё мнение Лариса Александровна.Напомним, что 10 марта Алла Пугачёва оказалась в центре скандала. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певица готовила на его покушение. Таким образом она пытается отомстить ему за попытки лишить её всех званий и наград, а также признать иностранным агентом. Также Бородин призывал проверить артистку на связь с западными спецслужбами, с которыми она, по его мнению, уже очень давно сотрудничает.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова