«Жить втроем»: Психоаналитик сделала неожиданное заявление об отношениях Леры Кудрявцевой с мужем

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что она созависима, что ей нужен психолог, потому что она больше не выдерживает алкогольного пристрастия своего избранника — хоккеиста Игоря Макарова.
«Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — поделилась Кудрявцева в соцсетях.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» напомнила, что Лера Кудрявцева — живой человек, и ничто человеческое ей не чуждо, поэтому она прошла полный путь созависимости и остановилась на последнем этапе — признании проблемы.
«Влюбившись в хоккеиста, она подумала, что сможет справиться с его алкогольными заносами, что от ее любви его тяга к алкоголю снизится. Лера Кудрявцева прошла этот путь созависимости. Она начала с восхищения, дальше увидела проблему, включилась в спасение, как поступает большинство. Дальше опустила руки, потому что алкоголь сильнее, и любая зависимость она умеет ждать. И потом поняла, что хочет выбирать себя», — прокомментировала эксперт.
По словам Смолярчук, Лера Кудрявцева призналась себе, что сделала всевозможное, однако партнер «попытался откусить руку ее помощи».
«Она взяла на себя миссию миссию Бога, но поняла, что абсолютно бессильна против болезни. Она с ними с двумя не справилась. Девять женщин из десяти выбирают жить втроем: она, муж и алкоголизм. И в этой ситуации вся система летит в тартарары, включая детей, родственников, карьеру, самооценку и так далее», — отметила психоаналитик.
Читайте также:
«Миссия Бога»: Психоаналитик заявила, что каждый человек оказывается созависимым и назвала первый признак этого
«Боится с ровесницами»: Психолог раскрыла формулу пикапа Прохора Шаляпина в сторону престарелых дам
Психолог назвала два пункта, которые помогут построить здоровые отношения
Анастасия Панченко