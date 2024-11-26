Психоаналитик Смолярчук объяснила, каких мужчин Виктория Боня называет «нищебродами»

Виктория Боня (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
«Для каждой женщины — это свои частные черты. Возможно, Боня имела ввиду, что нищеброд — тот жених, который не смог обслужить и удовлетворить ее интересы. А для простой российской женщины, которая умеет довольствоваться малым, которая умеет сделать кашу из топора, которая умеет создать праздник из настроения, а не из бриллиантов, может быть, этот мужчина, будет самым добрым, верным и преданным», — сказала эксперт.
По словам психоаналитика, каждая женщина на земле, независимо от общего финансового благополучия своего мужчины, хочет знать, что он готов с ней поделиться последним, что он готов ей создать праздник, совершить ради нее подвиг.
«Не обязательно гонять на частном самолете за какими-то особенными цветами на Эдельвейс, а что он готов ей нарвать первоцветов и притащить утром в постель — вот это да. Возможно, она подразумевала именно способность мужчины к подвигам, способность мужчины не быть скупым, быть щедрым, уметь создать вот этот самый внутренний человеческий праздник. Я не думаю, что она имела в виду какие-то конкретные цифры», — сказала психоаналитик.
Она предположила, что Виктория Боня не хотела обидеть или задеть мужчин, а попыталась показать, что хочется подвигов и «ту самую звезду с неба».
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