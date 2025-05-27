Психолог Кардиакос раскрыла, почему Ксения Бородина выбирает мужчин-абьюзеров

Ксения Бородина (Фото: телеграм-канал @borodylia0803)
Телеведущая Ксения Бородина и ее новый избранник приковывают к себе все больше внимания. Так они вместе появились на телешоу, где вызвали бурю эмоций! Николай Сердюков в шутку пригрозил сломать Ксении ногу.
Этот момент вызывал негодование в обществе, а телеведущая Дана Борисова назвала Сердюкова альфонсом и худшим бойфрендом Бородиной.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» с «Радио 1» рассказала, что в отношениях Ксении Бородиной с мужчинами, ориентируясь на данные СМИ и соцсети телеведущей, можно сделать интересные выводы.
По предположению психолога, у телеведущей непростые отношения с мужчинами из-за разлучения в детстве с родным отцом, который после не участвовал в ее жизни.
Она добавила, что этот страх отвержения сформировал внутреннее стремление угождать, а значит, должен быть тот, кто требует.
Смерть первой любви — Леонида Нерушенко могла стать травматичным событием для телеведущей, потому что это снова потеря и страх отвержения.
По ее мнению, страх привязанности к партнеру не позволят звезде «Дома-2» пускаться в спокойное любовное плавание и ехать по ровной дороге.
Она предположила, что также у телеведущей проявляется материнская роль в отношениях с мужчинами, потому что она является большой мамой для многих людей на телепроекте «Дом-2».
Ксения Бородина (Фото: телеграм-канал @borodylia0803)
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Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» с «Радио 1» рассказала, что в отношениях Ксении Бородиной с мужчинами, ориентируясь на данные СМИ и соцсети телеведущей, можно сделать интересные выводы.
«Там можно увидеть определенную схожесть в тех мужчинах, с которыми она встречалась после расторжения отношений с Юрием Будаговым и рождения первой дочки. Именно после расторжения абьюзивных отношений у нас может складываться тенденция обращать внимание на более слабых претендентов — возможно, это ее защитная реакция», — сказала эксперт.
По предположению психолога, у телеведущей непростые отношения с мужчинами из-за разлучения в детстве с родным отцом, который после не участвовал в ее жизни.
«После того, как ее мама вышла замуж за итальянца, она еще и с ней разлучилась. То есть буквально в один год случилось некое нарушение базовой безопасности, что влечет за собой тревожность и страх отвержения. Страх отвержения — это когда человек потерял что-то очень для себя важное, а родители — это глобальные фигуры, которые защищают нас от всего мира, на них строится наше спокойствие, безопасность, вера во многие вещи, которые потом представляют собой вообще наш взгляд на мир», — объяснила Кардиакос.Ксения Бородина (Фото: телеграм-канал @borodylia0803)
Она добавила, что этот страх отвержения сформировал внутреннее стремление угождать, а значит, должен быть тот, кто требует.
«Более сильный, абьюзивный, свободолюбивый мужчина будет требовать. Ксения также полюбила некую любовь к финансам, потому что мужчина, за которого вышла замуж ее мать, был очень обеспеченным. Тут ее трудоголизм получил старт. То есть ее безопасность и любовь более-менее ощутима, когда есть деньги. Она думала, что будет зарабатывать, чтобы не нуждаться и не бояться потерять», — отметила собеседница.
Смерть первой любви — Леонида Нерушенко могла стать травматичным событием для телеведущей, потому что это снова потеря и страх отвержения.
«Абьюзер в жизни женщины чаще всего появляется, когда она переживает большую утрату. Женщина в этот момент очень уязвима, и в абьюзерах она первое время видит защиту. Если проследить динамику, то все отношения длятся в районе 4-5 лет, это нам говорит о что, что в глубокие отношения Бородина не входила, что далее начинались значимые кризисы», — сказала специалист.
По ее мнению, страх привязанности к партнеру не позволят звезде «Дома-2» пускаться в спокойное любовное плавание и ехать по ровной дороге.
«Для закрывания ран, ощущения себя живой и любимой ей нужны были эмоции. Когда страсть утихает, ее надо чем-то разжигать. Партнеры Бородиной все достаточно непростые по характеру, и были конфликты невыносимые», — подчеркнула Анастасия Кардиакос.Ксения Бородина (Фото: телеграм-канал @borodylia0803)
Она предположила, что также у телеведущей проявляется материнская роль в отношениях с мужчинами, потому что она является большой мамой для многих людей на телепроекте «Дом-2».
«Отчасти это тоже проигрывание той материнской роли, которую где-то она недополучила, пока жила с бабушкой и дедушкой, когда ее мама уехала из страны», — заключила клинический психолог.
Ксения Бородина (Фото: телеграм-канал @borodylia0803)
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Анастасия Панченко